Fuerza Patria realiza actividad informativa previa a las elecciones

22 octubre, 2025 0

Este miércoles, de 16:00 a 18:00, militantes y referentes de Fuerza Patria estarán en la Plaza San Martín (Colón y Betolaza) y en la esquina del Banco Francés (Colón y 9 de Julio), dialogando con los vecinos sobre las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de octubre.

Durante la jornada se explicará cómo se vota con la boleta única de papel en la provincia de Buenos Aires y la importancia de acompañar a Fuerza Patria en las urnas, para que haya representantes del pueblo en el Congreso Nacional que defiendan los derechos de los trabajadores, la soberanía y los intereses del país frente al ajuste.

La actividad es abierta a toda la comunidad y busca brindar información clara y accesible para que cada vecino pueda votar con confianza y convicción.

