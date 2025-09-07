Fuerza Patria se adjudica el triunfo en Tres Arroyos

7 septiembre, 2025

Con el 34% de mesas escrutadas, Fuerza Patria se adjudica el triunfo en las elecciones legislativas de Tres Arroyos. La lista encabezada por Martín Rodríguez Blanco obtiene el 41,37% de los votos. En diálogo con LU 24, el intendente Pablo Garate se mostró muy satisfecho con el respaldo a su gestión.

En segundo lugar, está La Libertad Avanza, que tiene a Ignacio Schena como primer candidato a concejal, con el 23,27% de los sufragios.

La tercera posición es para el Movimiento Vecinal, que postula en primer lugar a María Saavedra, con el 14,82%. Luego, le siguen Nuevos Aires (Carlos Ávila), con el 11,28%; Somos Buenos Aires (Gustavo Oosterbaan), con 3%; Potencia (Enrique “Ticho” Groenenberg), con 2,05%; Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (Gastón Domínguez), con 1,58%; Unión Liberal (Marina Razuc), con 1,33%; y Unión y Libertad (Daiana Tenaglia), con 1,30%).

Noticia en desarrollo

