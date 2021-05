Fuga de presos: “Es una irresponsabilidad y una desidia muy fuerte”, dijo el intendente

A seis días de la fuga de cinco presos en la Comisaria Primera de Tres Arroyos, y sin novedades sobre los paraderos de los evadidos, el Intendente Carlos Sánchez se mostró muy molesto por la situación y espera que la justicia avance en la investigación.



“Si relevaron desde el ministerio al jefe de la comisaria la medida es buena y quiere decir que vamos por buen camino. Esto es una irresponsabilidad lo que ha pasado y una desidia también de no estar trabajando con todas las antenas y la atención y la responsabilidad que se tiene en un lugar como es la comisaria”, expresó a LU24.

Además dijo estar muy enojado porque se entera después de la fuga que las cámaras de seguridad de adentro de la comisaria no andaban: “Nadie vio que no andaban? Si la Municipalidad siempre colabora con los arreglos. Cómo podemos saber nosotros si no andaba la cámara que tienen adentro no está andando? La verdad es un disparate total”.

“Estoy muy molesto por esto que ha pasado y esperemos que con la investigación que realiza la justicia encontrar a esta gente y ponerla donde hay que ponerla, pero ha sido una irresponsabilidad muy fuerte”, cerró.

