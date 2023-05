Fuhrer: “Carlos Sánchez ha sido una persona que le ha hecho muy bien a Tres Arroyos”

18 mayo, 2023

Ante la noticia pública del alejamiento político, luego de terminar su mandato, del intendente Carlos Sánchez, figuras locales han hecho manifestaciones al respecto, tal el caso de Matías Fuhrer, que expresó: “es una sorpresa, sabemos lo que es el Intendente para Tres Arroyos, me he enterado por la radio inclusive en el ámbito político se hablaba que estaba dando vueltas esa idea. Seguramente fue una decisión consensuada y muy personal. Yo siempre dije que compartí los principios del vecinalismo por eso fui funcionario tres años, creía que ese era el camino, pero luego las formas me hicieron decidir tomar otro rumbo y decidí ser precandidato a intendente, me dieron tiempo también para reorganizarme y ser lo que quiero ser”.

En otro orden de temas políticos, Fuhrer dijo: “está confirmado que voy a las elecciones con Juntos por el Cambio, en principio alineado con Patricia Bullrich, estamos ultimando detalles y con varias conversaciones en marcha y trabajaremos en conjunto”.

También dejó un mensaje: “quiero dejar en claro algo, Carlos Sánchez ha sido una persona que le ha hecho muy bien a Tres Arroyos y es necesario decirlo más allá de todo”.

