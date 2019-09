Funcionan dispositivos nuevos para casos de violencia de género: amplían atención a mujeres y brindan tratamiento a hombres derivados por la justicia

A partir del trabajo que viene desarrollando el municipio en relación a la violencia de género, se pusieron en marcha dos nuevos dispositivos como la la atención a la mujer en estas cuestiones incluso desde los distintos CAPS y un abordaje de los hombres derivados de la justicia por esta problemática, en busca de un tratamiento.



Sobre el tema, el Secretario de Desarrollo Social, Lic. Marcelo León, indicó que el municipio viene trabajando en el tema desde hace muchos años, “estos dispositivos son los últimos, pero apoyamos a distintas ongs que se largaron a tratar este tema años atrás, como al Asociación del Menor y la Familia, el Grupo Construyendo y el Ejército de Salvación. Dentro del armado que creíamos que hacía falta, se hicieron las gestiones para tener una Comisaría de la Mujer y se pudo también hacer. Este año más allá de la crisis económica, pudimos armar con profesionales del municipio este grupo de trabajo para tratar a hombres que ejercen violencia en su núcleo familiar y ampliar la atención a las mujeres”.

Por su parte la Directora de la Casa de la Mujer, Samanta Pluis, recordó: “hace 4 años que comenzamos como un lugar de resguardo. A partir de la demanda y de escuchar a las mujeres, que muchas no se alojaban ahí, manifestaban que necesitaban igual un acompañamiento y dispusimos atención en este sentido los lunes a las 10 horas en el CAPS de Ranchos, los martes a la misma hora en Villa Italia, los miércoles a las 9.30 en Olimpo, y en Libertad y 25 de mayo también los martes. Este año resolvimos ampliar la atención a las mujeres que lo necesiten, lugares donde la gente puede consultar. La idea es que se acerquen, pierdan el miedo y cuenten con los servicios disponibles para resolver su cuestión”.

En tanto, el Trabajador Social, Wilson Huth, destacó la experiencia de “Fortaleciendo Mujeres”, un programa para el cual se firmó un convenio con el Centro de Formación Profesional local, que se desarrolla en el CAPS de Villa Italia, y que hasta el moemtno ha arrojado excelentes resultados. “Ya se dictaron cursos de maestro pizzero y ahora de hace lo propios con fideeros. Fue Declarado de Interés Municipal y la idea es el año próximo, llevarlo a otros CAPS y localidades. Todo es acompañado por los profesionales”, destacó.

Asimismo, el Lic. Carlos Vaamonde, habló del tratamiento que recibne los hombres derivados de la justicia por problemáticas de violencia de género. “Es nuevo en el país esto, este dispositivo por suerte en esta ciudad llegó temprano. El haber tenido una especialización en el CRESTA dio origen a inquietudes de profesionales de la ciudad y a parir de ahí surge el interés para desarrollar este tipo de espacios. Se trajo la propuesta, me interesó era un desafió, y comenzamos. No es que cualquier hombre puede participar de estos grupos, porque tal vez tengan otras problemáticas como alguna psicopatía importante o adicciones que puede influir en la participación grupal”.

Agregó que en la primera etapa, todavía no está la posibilidad de presentarse espontáneamente al menos por ahora. “Es nuevo, estamos viendo cómo funciona, los que llegan vienen derivados de la justicia. Nos hemos sorprendido en cuanto al interés en participar de ellos, y del reclamo que ellos mismos hacían de esto”.