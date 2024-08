Funcionarios e intendentes de Kicillof se suman a la marcha por San Cayetano

La gestión bonaerense que comanda Axel Kicillof dirá presente este miércoles en la histórica marcha por la “Paz, Pan y Trabajo” organizada por el UTEP para protestar contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. La movilización tendrá una multitudinaria convocatoria gracias a las adhesión de las centrales obreras de la CGT y dos de las CTA.

Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante la habitual rueda de prensa de los lunes en Casa de Gobierno. “La provincia va a estar participando junto con intendentes, organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos con una columna propia” aseguró el funcionario provincial.

“Vamos a estar participando porque creemos que corresponde, más allá del festejo de San Cayetano me parece que en este contexto donde las políticas del gobierno nacional están impactando tan fuerte en la población pero sobre todo en los segmentos de menores recursos nos vamos a sumar a la protesta que básicamente que cambie el modelo económico de desindustrialización, de desempleo, de caída de los salarios y jubilaciones ha impactado fuertemente sobre el conjunto de la población y creemos que hay cambiar el rumbo. No se ve ningún brote verde, está bastante árido el terreno. Estamos en un desierto y no se ve ninguna luz al final del túnel” argumentó Bianco.

Aún no está confirmada la presencia o no de Axel Kicillof en la movilización. En principio, el gobernador tenía prevista una visita a la quinta sección electoral para inaugurar dos centros de salud, uno en Villa Gesell y otro en Lezama.

