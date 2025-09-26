Fundación Leer: realiza su 23º edición de Maratón de lectura en La Estación y el Museo Mulazzi

La Dirección de Cultura, Educación y DD. HH, a través del Centro Cultural La Estación y el Museo Municipal José A. Mulazzi, invitan a la comunidad para participar de las actividades gratuitas que se llevarán a cabo este viernes en ambos espacios culturales, para conmemorar la 23° edición de la Maratón Nacional de Lectura, propuesta por la Fundación Leer.

En el Centro Cultural La Estación (Av. Ituzaingó 320) se realizará el taller “Estación literaria”, de 18 a 20, a cargo de Sofía de Ben Dalmonego, donde adolescentes y adultos podrán disfrutar de una jornada de lectura y juegos.

Por su parte, en el Museo José A. Mulazzi (Av. San Martín 323) de 17 a 18, la Compañía de narración oral “Al Sol como la cigarra”, ofrecerá a las familias con niños de 4 a 10 años, al taller “Mucho bicho”, donde se narrará fragmentos de cuentos donde tendrán como protagonistas a los bichos (hormigas, arañas, escarabajos). Asimismo, se realizará un taller con materiales reciclables y una proyección de video.

