Fundación Renzo, campaña Abrigando Corazones (audio)
La Fundación Solidaria Renzo, realiza por quinto año consecutivo su campaña Abrigando Corazones para combatir el frio de la época.
Patricia Barrionuevo presidenta de la sede local, en diálogo con LU 24 dijo “hoy en día las necesidades son muchas, pero respecto a nuestra campaña, nos están pidiendo frazadas, ropa de abrigo para adultos y niños, estamos trabajando codo a codo con la Junta Vecinal del Barrio Villa Italia”.
“Además, nos piden zapatillas, pantalones y buzos. Calzados más demandados van del 27 al 37, pantalones y buzos 8, 12, 14 y 16”, detalló.
“Nuestra labor es diaria, siempre que nos hacen un pedido lo publico directamente en todas mis redes sociales, y por suerte la solidaridad de Tres Arroyos es incomparable”.
“Agradecemos a Mio Figlio quienes donan siempre algún producto para repartir en nuestro barrio. No solo ayudamos al Villa Italia, también pueden escribirnos de otros barrios de la ciudad”, explicó.
“Quienes deseen donar los esperamos en Reina Margarita 851, en cualquier momento del día, por otro lado, podrán contactarse al 2983-343113”, finalizó.