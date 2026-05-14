¿Fundan un nuevo pueblo frente al mar?

14 mayo, 2026 0

La conformación de un fideicomiso para asignar unos 50 lotes a lo que sería un exclusivo “pueblo nuevo” frente al mar, pudo conocerse en las últimas horas.

Es un desarrollo a cargo de una empresa de Olavarría, que está con las mismas intenciones en la zona serrana, pero un poco mas avanzado.

Son tierras costeras entre Claromecó y Reta, divididas en parcelas destinadas a distintas actividades y con diferente propuestas.

Por el momento están realizando una preventa. Se prevé un lugar reglamentado en cuanto al perfil, dado que hasta se fija el color del cual deben pintarse y el estilo de las futuras construcciones.

Hay detalles en www.lemuco.com.ar y hay un teléfono con el cual se comunicó LU24 cual es 2284 682004, perteneciente a los desarrolladores que son olvarrienses.

En el ámbito oficial, técnico, de la Municipalidad de Tres Arroyos, se desconoce el proyecto, lo que indica que aún los propietario – inversores no han presentado formalmente las intenciones.

Ver PDF adjunto, con el cual ofrecen la “preventa”.

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