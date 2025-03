Furioso temporal en Bahía: familias evacuadas y suspensión de actividades (videos)

7 marzo, 2025 37

Un intenso temporal azotó Bahía Blanca en las últimas horas, provocando la evacuación de al menos 40 familias, inundaciones en hospitales y la suspensión de clases y transporte público.

“La situación es caótica. Cayeron más de 200 milímetros, nunca en la historia de Bahía Blanca hubo tanta cantidad de agua caída en pocas horas”, dijo a Lu 24 el periodista Marcelo Liv.

“Hay anegamiento de viviendas e ingresó agua en el Hospital Interzonal Dr. José Penna por lo que están haciendo derivaciones a otros centros asistenciales”, indicó.

“El alerta indicaba entre 80 y 100 milímetros. Las bocas de tormenta no dan abasto. Hay varios sectores donde no se puede transitar”, añadió.

Las lluvias comenzaron alrededor de las 3 de la mañana. En pocas horas se han acumulado unos 250 milímetros -cuando la media histórica es de 129 mm- y se espera que las precipitaciones continúen con una intensidad que podría sumar entre 50 y 100 milímetros adicionales en el corto plazo.

Calles como ríos, autos varados y repletos de agua, casas inundadas y hasta las crudas imágenes del Hospital Penna, en donde se ve como el sector de neonatología está con un alto nivel de agua en su interior y hubo que evacuar a los recién nacidos, son algunas de las dramáticas postales del temporal.

“A la tarde mermaría la lluvia, pero lo que preocupa ahora es que haya una intensidad del viento muy fuerte: el colectivo imaginario nos lleva a hace un año y medio cuando fue el otro temporal donde hubo 13 muertos”, advirtió.

Asimismo, informó que “en la zona del entubado están sacando a los vecinos desde adentro de las casas porque el agua está superando la altura de las puertas”.

El servicio de transporte público fue suspendido debido a las condiciones adversas, y las autoridades educativas decidieron cancelar las clases en todos los niveles para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

Las autoridades locales instan a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a evitar desplazamientos innecesarios.

Se recomienda a los vecinos permanecer en sus hogares, especialmente en las zonas más afectadas, y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia que trabajan en la asistencia y evacuación de las familias damnificadas.

“La Municipalidad ordenó suspender las actividades públicas y privadas. Traten de no venir a Bahía Blanca”, finalizó.

Volver