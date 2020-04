Furmento dejó de ser el Director Médico del Hogar para Ancianos

28 abril, 2020 Leido: 115

El jueves pasado, el Dr. Juan Manuel Furmento dejó de ser el Director Médico del Hogar para Ancianos, aunque continuará colaborando en la atención de los abuelos. Según advirtió en diálogo con nuestra emisora, solicitó al municipio que se destine a la institución personal de enfermería calificado para atender a los abuelos.

“Yo dejé de ser Director Médico del Hogar para Ancianos el jueves pasado. Lo hablé con Esther Rojas, porque yo hace 15 años que estoy a cargo como responsable ante zona sanitaria, y ante una situación de que uno debe extremar todo, la higiene es fundamental y se necesita personal y material especializado en estas cuestiones y he pedido que personal de enfermería calificada vaya al hogar. Creo que debería redistribuirse y esto yo lo hablé con la gente responsable del área del municipio. Pedí gente para el hogar porque no hay disponibilidad. Con lo cual, hacerse responsable de esa situación es difícil”, fundamentó.

Furmento dejó en claro que “sigo yendo al hogar pero no como responsable, sino colaborando como un ciudadano común y solo para ayudar, pero no puedo ser responsable de un área cuando deberían extremarse todas las medidas necesarias para garantizar el alerta en algún momento y es difícil en estos hogares, donde se manejan con medios económicos muy bajos, donde no hay objetivos de rentabilidad. Estoy convencido de que la señora Rojas pone plata de su bolsillo para el hogar. Es una persona que hace un gran sacrificio, pero no podemos ser más responsables de un lugar donde se necesita un gran aporte”.

Además consideró que “es fundamental aceptar las medidas dispuestas por las autoridades, con el distanciamiento y aislamiento de gente grande y los hogares de ancianos son las zonas que debemos proteger y debemos extremar las medidas y extremar los controles de que las mismas se cumplan.

Hace más de un mes yo tomé la decisión de prohibir las visitas al hogar y mucho más a cualquier persona que tuviera un signo de enfermedad gripal, incluso el uso de barbijo he dicho que es una barrera que hay que utilizarla hace mucho tiempo y me ha llevado a discusiones con colegas, y les pedí al personal del hogar que lo utilizaran hace tiempo”, explicó.

