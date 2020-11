Furmento: la unión del sector público y privado “ha sido una solución” para enfrentar la pandemia en la ciudad

25 noviembre, 2020 Leido: 147

La cantidad de casos positivos en nuestra ciudad va disminuyendo en los últimos días, aunque seguimos lamentando fallecimientos, la situación le da un respiro al sistema sanitario y a la población en general.

Para el Doctor Juan Manuel Furmento, ésta situación le ha generado tranquilidad pero afirma que sigue con la misma incertidumbre, ansiedad y agotamiento, que lo lleva a estar todos los días más prevenido. Por lo que indica que es importante no confiarse, lo fundamental es seguir cuidándose. Afirmó “esto no es de corto plazo, tenemos la suerte de escuchar la desgracia ajena y vemos que en Europa haber abierto ha generado un rebrote”.

“Creo que la pandemia ha sorprendido a todos y nos ha generado –pese que la argentina tiene un sistema sanitario bastante organizando- una crisis sanitaria, porque fue una sorpresa ver cómo la gente se moría en lugares del primer mundo”, pero también agregó que cree que estamos desde el punto de vista sanitario estables. Al nivel local, el médico tresarroyense afirma que “se pasa por momentos críticos, la terapia del hospital está a full y en la terapia de lo privado han recibidos pacientes del hospital con hisopados negativos que terminaron siendo positivos”, por lo que es importante la articulación del sector público y privado.

En ese sentido, Furmento expresó “en el sistema de salud de nuestra ciudad, creo que hay mucho cansancio, principalmente por la incertidumbre” pero sostuvo que fue un acierto imprescindible la unión del sector público y privado para enfrentar la pandemia. Por ejemplo explicó que “hay equipos de salud de lo privado que trabajan en el hospital y han reducido la tensión”

Con respecto a la vacuna, refirió que si bien no tiene los niveles académicos como para opinar sobre la efectividad en particular de cada vacuna “si creo que nuestros científicos de ANMAT nos van a dar la mayor garantía, y no dudo de ellos”.

Como recomendación para estas fiestas para la población en general, advierte que es importante mantener todas las medidas preventivas necesarias, con distancia, buscar espacios abiertos que dependerá del clima, y todo lo necesario para cuidarse en familia.

