Furor en la apertura de Mr. Dog en Tres Arroyos

13 mayo, 2026 167

Este miércoles quedó inaugurado oficialmente Mr. Dog, el nuevo local gastronómico de Tres Arroyos ubicado en calle 1810 16, en una noche que contó con una gran convocatoria de público y un excelente acompañamiento de vecinos, amigos y clientes que se acercaron para conocer la propuesta.

Desde las primeras horas de la apertura, el local se vio colmado de gente que disfrutó de la inauguración en un clima distendido y de celebración, marcando un muy buen comienzo para este nuevo emprendimiento gastronómico de la ciudad.

Con una propuesta moderna y una impronta joven, Mr. Dog abrió sus puertas apostando a convertirse en un nuevo punto de encuentro para los tresarroyenses.

El emprendedor Francis Duahu, al frente del proyecto, agradeció especialmente el acompañamiento recibido durante la jornada inaugural y destacó la gran respuesta del público en la noche de apertura.

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