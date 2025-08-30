Furor: Tras el streaming marino centíficos del CONICET mostrarán la búsqueda de fósiles

El streaming del CONICET en el fondo del mar despertó pasiones y superó las expectativas de los científicos, y ahora llega un nuevo streaming de pelontólogos que mostrarán cómo buscan fósiles.

Con picos de hasta 90 mil personas viéndolos en vivo, la transmisión de la expedición liderada por científicos del CONICET en mar argentino abrió la puerta a que paleontólogos quieran mostrar sus hallazgos.



¿Dónde ver el streaming de palentólogos argentinos?

“Alguna vez te preguntaste cómo se encuentra un dinosaurio fosil, cómo se extrae y cómo llega al Museo Argentino de Cs. Naturales para ser estudiado”, preguntan desde las redes de Paleocueva, el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN).

Es así como anunciaron el nuevo stream científico argentino en el que paleantólogos y paleontólogas del LACEV van a mostrar en vivo cómo es el día a día desde una campaña.

Se trataría de una nueva oportunidad para ver de una manera inimaginable el trabajo diario de los científicos. En esta oportunidad, la base se encuentra en Río Negro y, según adelantan, se podrá ver cómo buscan e identifican fósiles.

Es importante señalar que la Patagonia Argentina se encuentra entre los tres lugares del mundo en donde se pueden encontrar fósiles. Allí fue hallado el Patagotitan mayorum, el dinosaurio más grande del mundo.

Además, señalan, explicarán todo lo que vayan encontrando: “Serán unas tres semanas de compartir la vida de paleontólogos y paleontólogas que conviven así”, agregaron con una imagen de las carpas.

Desde LACEV aún no dieron detalles de por dónde se podrá ver el streaming, pero sí adelantaron que será en octubre. Para estar al tanto de novedades, recomendaron seguirlos en las redes. (infocielo.com)



