Fusión Viajes: “quienes tenían comprado el viaje en 2020, la mayoría todavía no han podido viajar”

Teresa Pérez, representante de la empresa de turismo Fusión Viajes, conversó con LU24 sobre la actualidad que está viviendo el rubro ante el contexto de pandemia.

“Hay gente que está más cuidadosa y gente que quiere disfrutar un poco” indicó en primer lugar Teresa Pérez, y comentó además que se han estado reprogramando viajes que estaban pautados para el 2020, y aún se siguen reprogramando dadas las restricciones para la circulación que hay no solo en el país, sino en muchos países, pero aseguró que desde la agencia están con “expectativa de la vacunación y de volver a la normalidad”. Asimismo, sostuvo que “quienes tenían comprado el viaje del 2020, la mayoría no han podido viajar todavía, o por restricciones de los países que tienen en este momento con ingresos o demás, o porque hay compañías que todavía no han vuelto a la Argentina y están posponiendo las fechas”.

Por otra parte, comentó que con respecto a los viajes a Miami que están realizando varios argentinos, considerando que al llegar el gobierno estadounidense vacuna a los turistas, desde Fusión Viajes, están ofreciendo “Tour de Vacunas” en Miami y sostuvo que “hoy lo más complicado es conseguir la Visa, porque la embajada no trabajó en todo el año pasado, estamos consiguiendo turnos para enero 2022, pero después más que el hisopado, el pasaje de ida y vuelta, y el seguro médico, no solicitan”. En ese sentido, dio detalles sobre la importancia de la cobertura médica ya que “tuvimos el caso de un chico internado en Nueva York durante una semana y fue un disparate el costo, por eso sugerimos bastante la cobertura médica, creemos que de ahora en más va a ser una exigencia”.

En cuanto a los viajes dentro de la Argentina, Teresa Pérez explicó que “en algunas provincias están pidiendo hisopados negativos, después piden mucho el seguro de asistencia, que es más allá de la cobertura médica de cada viajante, y en algunos lugares algún formulario con información de si tuvo síntomas, similar a la APP que usamos acá”.

Según afirmó la encargada de la agencia de viajes tresarroyense, los precios se han mantenido ya que “hemos tenido aumentos en impuestos, pero el dólar oficial se ha mantenido y el paralelo subió, entonces por ahí la gente hace negocio entre un dólar y el otro” y además “los hoteles están con muchas ofertas y protocolos” para fomentar el turismo, pero la gran desventaja están siendo las restricciones con la comercialización de vuelos.

“La gente consulta en qué fecha se puede viajar, porque no se ve el final de esto, y se vienen posponiendo muchas cosas, obviamente con otro tipo de protocolos y tipo de vida” manifestó con respecto a las ansias de muchos clientes por poder viajar. De todas formas, comentó que “en verano trabajamos muy bien turismo nacional, obviamente con vuelos, porque la parte de colectivos estaba bastante complicada porque no es lo mismo viajar en un colectivo cerrado, el avión tiene otros protocolos y por los tiempos, que se ahorran en el avión” y finalizó comentando que están recibiendo muchas consultas por destinos dentro del país para el próximo fin de semana largo.

