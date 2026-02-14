Futbol: Agrario conformó su nueva Comisión Directiva

14 febrero, 2026 0

Desde los primeros días de Enero 2026, en el Club Atlético Agrario, se hizo cargo una Comisión Directiva Interina, el pasado 6 de febrero se firmó un acta de traspaso con la Comisión Saliente.

La Nueva Comisión empezó a trabajar los primeros días de enero con la premisa del armado de los distintos cuerpos técnicos que estarán a cargo de los planteles de fútbol mayor, inferiores, escuelita y femenino.

Ya con la puesta y presentación de todos los cuerpos técnicos que era lo fundamental para dar inicios a la pretemporada de fútbol, además de buscar apoyo económico de distintos sponsor, socios y la comunidad en general, se planificaron distintas actividades para recaudar fondos.

Este Sábado 14 de Febrero en el Predio Eduardo Vicente Chiara se presentará el Bono Contribución 2026, aún un valor de 60 mil pesos a pagar en cuotas, y tiene tres premios más sorteo por pago de contado.

Esta nueva comisión directiva interina está conformada por:

Presidente: Ulises Walter

Vicepresidente: Juan Ignacio Salinas

Secretaria : Vanesa Díaz

Pro-Secretaria: Karina Calderón

Tesorera: Silvana Calvete

Pro-Tesorera : Mariam Inchauspe

Vocales Titulares:

Claudio Courtil

Jorge Vergara

Alejandro Aguilar

Milagros Rodríguez

Damian Díaz

Vocales Suplentes:

Daniela Calafatte

José Víctor Aguilar

Revisor de Cuentas titular:

Yanina Bramajo

Revisor de Cuentas suplentes:

Hernán Arce

Ulises Walter presidente interino de la institución agradece a la gran cantidad de gente que se acercó para trabajar en distintas actividades; como venta de pollos, rifas y tareas de mantenimiento que debemos hacer en distintos sectores del campo de juego y nuestra sede social, como así también, el predio del ex ferrocarril.

Por otro lado, comenzamos a recibir donaciones de elementos deportivos como: artículos de limpieza, pintura látex exterior e interior blanco, lanzamos una campaña de pintura y ya tenemos 40 litros, recordamos que un litro de pintura de buena calidad está alrededor de $8000 la gente aporta lo que puede.

Hay mucho por hacer realmente, y los tiempos son cortos, pero estamos muy entusiasmados si armamos grupos de trabajo vamos a poder ir concretando distintos proyectos, como el de reactivar la Fiesta del Alfajor, ya mantuvimos algunas conversaciones con Juan Pablo Salinas, expresidente, gran impulsor de esa linda fiesta que tiene que tomar forma de vuelta y vamos a ir por eso.

Por último, quiero decirle al Socio de Agrario que en los próximos días van a salir la cobradora con las cuotas de Socios 2026. Además de impulsar una Gran Campaña de Socios nuevos.

Esperamos poder hacer lo mejor por nuestro querido club, los invitamos a sumarse, y participar recordando que el Club es de los Socios.

Volver