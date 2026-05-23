Fútbol: Agrario ganó y es puntero hasta que juegue Alumni

23 mayo, 2026 0

Este sábado, con la victoria de Agrario, Garmense y la primera de Cascallares se jugó la 7° fecha del Torneo de Segunda.

Resultados:

Argentino 1 – Agrario 3

Formaciones:

Argentino: Joaquín Zalazar; Benjamín Rodríguez, Lautaro Moro, Alan Troncoso, Diego Muñiz; Marcos Bastias, Nahuel Viera, Maxi Pinela; Nahuel Miranda, Juan Soler y Franco Miranda. DT: Juan Zubillaga.

Agrario: Maximiliano Ces, Juan Cruz Ganim, Gino Barcellandi, German Freidiaz, Dante Ramallo; Kevin Romano, Elian Cappa, Ignacio Ausmendi; Sócrates Courtil, Leo Tries y Juan Izquierdo. DT: Cristian Di Rocco.

Goles: Nahuel Miranda de penal y Dante Ramallo, Sócrates Courtil, Leo Tries para Agrario.

Incidencias: expulsados Diego Muñiz y Joaquín Salazar en Argentino

Cuarta: Ganó Argentino 2 a 1

Central 1 – Cascallares 2

Formaciones:

Central: Ángel Galman; Emiliano Giménez, Franco Ovando, Leonardo Cabello, Facundo Escudero; Matias Tolaba, Marcos Leguizamón, Emanuel Saihueque, Maximiliano Lozano; Tomas Pallero y Cristian Goñi. DT: Pablo Regalía.

Cascallares: Thiago Arriagada; Alejandro Barrionuevo, Bautista Irastorza, Ulises Barrionuevo, Dante Guaytifil; Jonathan Geoffroy, Gerónimo Garzón, Nicolás Garrido; Jonás Villalba, Maxi González y Jeremías D’annunzio. DT: Walter Garzón.

Goles: Marcos Leguizamón para Central, Maxi González y Bautista Irastorza en Cascallares

Cuarta victoria de Central 5 a 1

Garmense 1 – Unión 0

Formaciones:

Garmense: Erick Larsen; Mario Diaz, Gonzalo Irribarra, Nicolás Cejas, Virginio Soto; Renzo Formenti, Gonzalo Spindola, Nicolas Quantín, Ivo Álvarez; Franco Zaragoza y Julián Del Río. DT: Martín Soto.

Unión: Agustín Verga Lobos; Ángel Marín, Gerónimo Lantaño, José Quintana, Santiago Paredes; Enzo Quintana, Jonathan Espinoza, Diego Rivera; Gastón Di Croce y Agustín Urban. DT: Lucas Martínez.

Gol: Franco Zaragoza

Cuarta ganó Garmense 4 a 1

Juan E. Barra 1 – A.C.D.C 1

Formaciones:

Barra: Nicolás Giménez; Jorge Barragán, Julián Nievas, Emanuel Arguello, Braian Díaz; Franco González, Emanuel Elizalde, Alex Prevostini; Rodrigo Díaz, Alejandro Cruz y Luciano Díaz. DT: Jonathan Salinas.

A.C.D.C: Felipe Monjes, Tomás Hinding, Kevin Moreyra, Gabriel Rodríguez, Rodrigo Ramos; Tiziano Zuniga, Nicolás Sauce, Benjamín Irigoin; Nicolás García, Axel Galli y Diego Álvarez. DT: Guillermo Sauce.

Goles: Emanuel Elizalde y Yon Martínez empató para A.C.D.C

Ingreso Yon Martínez en el visitante

Incidencias: expulsado Julián Nievas en Barra

Cuarta empataron 0 a 0

Posiciones:

Segunda: Agrario 16, Alumni 13, Claromecó 13, Argentino 10, Copetonas 9, Garmense 9, Unión 8, Barra 5, Cascallares 4, Central 3 y A.C.D.C 2.

Cuarta: Argentino 16, Copetonas 12, Unión 11, Juan E. Barra 10, Garmense 10, Claromecó 9, Agrario 8, Central 6, A.C D.C 5, Cascallares 2, Alumni 2.

La fecha finaliza este domingo con el partido de Copetonas – Alumni desde las 15:30

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