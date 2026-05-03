Fútbol: Alumni empató y continua puntero e invicto en Segunda

3 mayo, 2026 0

Este domingo, con el empate de Alumni 1 Unión 1 y la victoria de Copetonas vs A.C.D.C por 2 a 0, se completó la 5º fecha del campeonato de Segunda División.

Resultados:

Alumni 1 – Unión 1

Formaciones:

Alumni: Nicolás Herrera; Nazareno Torres, Bautista Peñalba, Agustín Bucci, Noel Funes; Manuel Martínez, Cristian Roteño, Mirko Pérez, Agustín Montenegro; Kevin Ortueta y Matías Socobehere. DT: Omar Fournier.

Unión: Agustín Verga Lobos; Ángel Marín, Juan Sollano, Yuri Moreno, Elian Álvarez, Enzo Quintana, Jonathan Espinosa, Gastón Di Croce, Elías Banegas, Tomás Quintana y Agustín Urban. DT. Lucas Martínez.

Goles: De penal Tomás Sosa (A), Gastón Di Croce (U)

Incidencias: Expulsado Mirko Pérez en Alumni

Resultado Cuarta: Ganó Unión 2 a 1

Copetonas 2 – A.C.D.C. 0

Formaciones:

Copetonas: Javier Bracamonte; Catriel Alfaro, David Funes, Mauro Sallago, Francisco Hansen; Alan Bromsoe, Luciano Sallago, Tobías Epulef, Gustavo Lacoste; Genaro Kohl y Kevin Arana. DT: Marcos García.

A.C.D.C: Matías Del Grande; Juan Cruz Benítez, Kevin Moreyra, Tomás Hinding, Diego suiwt; Tiziano Zúñiga, Nicolás Sauce, Nicolás García; Federico Llanos, Axel Galli y Diego Álvarez. DT: Guillermo Sauce.

Goles: Gustavo Lacoste y Kevin Arana (C)

Resultado Cuarta: Victoria de Copetonas 4 a 0

Posiciones Segunda: Alumni 13, Agrario 10, Claromecó 10, Copetonas 8, Argentino 7, Unión 7, Barra 4 Central 3, Garmense 3, A.C.D.C 1 y Cascallares 1.

Posiciones Cuarta: Copetonas 11, Argentino 10, Unión 10, Juan E. Barra 8, Agrario 7, Claromecó 6, A.C D.C 4, Garmense 4, Central 3, Cascallares 2, Alumni 2.

Próxima Fecha 6: Claromecó vs. Central; Cascallares vs. Argentino; Agrario vs. Barra; ACDC vs. Garmense; Unión vs. Copetonas. Libre: Alumni

Fotos Alumni: Gentileza de Ale Zygal.

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