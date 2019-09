Fútbol Amateur: la liga continúa con el torneo clausura y prepara un nocturno

El próximo sábado seguirá su curso el Torneo de fútbol que organiza la Liga Amateur y que se desarrolla en el complejo de SMATA. La competencia cuenta en esta segunda etapa con 12 equipos que juegan todos contra todos en una sola rueda.



La tercera fecha es la siguiente:

Sacabollos Bonavita vs Los del Frente, Lubricentro Durán vs Trifer Electricidad, La 26 vs Taller Prada, Construcciones Toro vs Plomería Chacabuco, Distribuidora Mendoza vs Los Cuervos y Construcciones De La Pena vs Segundo Construcciones.

Se viene un torneo nocturno

Se está efectuando en el complejo la iluminación de unas de las canchas a los efectos de realizar un torneo de fútbol nocturno de veteranos mayores de 45 años. El mismo se denominará “Primavera”, y ya se encuentran trabajando en los relacionados a confeccionar lo que serán las planillas de buena fe.