Fútbol: Árbitros de paro emitieron comunicado

21 agosto, 2024 0

Árbitros de nuestra ciudad decidieron realizar un paro, luego que la liga regional Tresarroyense de fútbol ha decidido traer ternas de árbitros de Olavarría.

El argumento para decidir la medida de fuerza es que compañeros se quedaban sin trabajo.

Tuvieron una reunión con integrantes de La Liga, y quedaron que el martes se juntarían otra vez, aunque no fueron recibidos por los dirigentes.

Ante esta situación, los árbitros enviaron un comunicado de prensa que dice:

“Señores medios de comunicación:

Árbitros de la Liga Regional Tresarróyense, me dirijo a ustedes con el objetivo de expresarles nuestros problemas respecto a la no prestación de nuestro servicio hacía con el futbol local en todas sus categorías correspondiente desde categorías formativas hasta la categoría superior sea masculino o femenino, tampoco prestaremos servicios a torneos paralelos organizados por clubes de nuestra ciudad.

El motivo por cual hacemos el reclamo consta en que sigan trayendo ternas de otras ciudades hacia nuestra liga local, sin antes mediar con nosotros o recibirnos en la mesa directiva a nuestros representantes no estamos reclamando una suba salarial, si no lo que estamos reclamando es nuestra fuente de trabajo, que en muchos casos el ingreso familiar solamente ingresa el pago arancelar de cada fin de semana de partidos dirigidos y muchas familias depende de ese ingreso teniendo un hogar , familiares a cargo y hasta hijos que mantener.

Queremos que nos reciban en la mesa directiva y poder hablar lo pactado a principio de años cuando unos de los temas fueron las ternas de la ciudad de Bahía Blanca lo pactado fue solamente traerlos para el torneo preparación, mientras nosotros cumplíamos con la escuela formadores de nuevos Árbitros Asistente para aumentar dicho número y poder tener más arbitro de lo que se necesita semanalmente nosotros cumplimos, con dicho pacto y logramos sumar 10 nuevos árbitros asistentes nuevos gracias al curso y los instructores que nosotros mismo arancelamos con una cuota mensual sin recibir ningún tipo de ayuda de parte de la Liga de Futbol. Pasamos a tener un plantel de 33 árbitros a tener 43 en 6 meses de gestión que van de dicho curso y preparación.

Como ya todos saben también las ternas de bahía blanca no cumple con lo mínimos requisito que se debería tener respectos hacia ambos clubes y la parcialidad de gente que va a la cancha en llegar a tiempo a los estadios, cumplir con los horarios de comienzo de cada encuentro, respectar el tiempo de juego de sus respectivas categorías, hacer los informes correspondientes de cada juego y elevarlos en tiempo y forma a las autoridades competentes, también en manejarse por sus propios medios y no respectar el trabajo y la fuente laboral de los remeses contratados. Se que mucha gente y clubes quizás no están conforme con nuestro nivel arbitral, pero le informamos que hacemos todo lo que está a nuestro alcance para poder mejorar nuestro desempeño, pagando una cuota mensual de los instructores, capacitándonos por nuestros medios lo que está a nuestro alcance lo hacemos para mejorar día a día porque de la liga no recibimos ningún tipo de ayuda para nuestra capacitación o para mejorar en algo que sea para nuestra función Arbitral.

Ahora nosotros nos preguntamos ¿Qué las categorías inferiores tenga tanas fechas suspendida? ¿ES POR CULPA DE LOS ARBITROS? ¿Que la categoría 2009 jueguen tan pocas fechas en el calendario anual? ES CULPA DE LOS ARBITROS ¿? , ¿ Que la sub 17 femenino no tenga un campeonato armado por la liga cuando hay muchos equipos que quieren jugar y tienen que hacerlo por sus propios medios ? ES POR CULPA DE LOS ARBITROS ¿?, ¿Que la liga local con lo que representa a nivel zonal lejos una de las mejores. no tenga un selección que la represente en alguna categoría ? ES POR CULPA DE LOS ARBITROS .

No será que tendrán que hacer una mega culpa también y resolver distintos problemas con dichas categorías y no culparnos a nosotros de que los chicos no juegan por nuestro reclamo de no prestar servicio. Lo volvemos a repetir lo que estamos pidiendo es que nos reciban en la mesa directiva a nuestros representantes y poder solucionar dichas inquietudes de ellos para nosotros y nuestras hacia ellos y poder solucionar todo respetando nuestra fuente laboral de la que mucho dependemos sin otro motivo saludamos atentamente ARBITROS DE TRES ARROYOS”

Volver