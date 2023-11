Fútbol: Ariel Alberca se fue de Once Corazones

9 noviembre, 2023

El exitoso técnico de Once Corazones de Indio Rico, Ariel Alberca, comunicó que no va a continuar, por decisión propia.

Sería un final de un ciclo brillante al frente del equipo indiorricense, en el cual obtuvo 17 títulos, entre ellos 6 campeonatos del año.

Como jugador, Ariel fue defensor central y ascendió con el “Azul” en 1993.

El agradecimiento del club

En su página de Facebook, Once Corazones hace oficial la novedad y resalta la trayectoria de Alberca, con el siguiente texto:

PARA TODA LA VIDA: ARIEL, GRACIAS POR TANTO

El entrenador de Once tomo la decisión de no continuar al mando del primer equipo y se lo comunicó ayer a la CD. Desde nuestra institución no queda más que agradecer todo lo vivido y conseguido.

Alberca quedará en la historia grande de nuestro Azul, no solo por haber sido participe en cancha del ascenso a la primera división (allá por el ´93), el campeonato en Tercera División 10 años después como DT, sino por llevarlo a lo más alto a partir del 2009 luego de asumir como entrenador de primera y conseguir nada más y nada menos que 17 títulos, entre ellos las seis estrellas que hoy brillan en nuestro escudo, y haber llegado hasta instancias de semifinales de un Torneo del Interior (2011).

Gracias por cada entrenamiento, viaje, llamada, charla, reflexión, análisis, preparación, compromiso, y por esa pasión por tu Once y el fútbol de nuestra liga.

Los números dicen que “Napoleón” se encuentra en el podio de los técnicos más ganadores de los últimos 20 años de la Liga Regional Tresarroyense y eso nos llena de orgullo porque es de nuestra casa.

Ariel, de corazón, seremos eternos agradecidos por todo lo que has dado y te deseamos el mayor de los éxitos porque te lo mereces, junto a tu familia que fue el pilar fundamental para poder alcanzar todo lo que en un principio fue un sueño y luego se convirtió en historia.

COMUNICADO

A partir de esta decisión, la CD de Once ya se encuentra trabajando para poder contratar al nuevo entrenador quien será anunciado una vez que sea oficial y por este medio.

#ParaTodaLaVida #GraciasEternas #decadadorada

Volver