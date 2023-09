Fútbol: Así se define el torneo de Segunda División

6 septiembre, 2023

Este martes en la reunión de la Liga Tresarroyense de fútbol se dio a conocer la definición del torneo de Segunda división de Ascenso.

Si hay empate entre dos equipos se jugará un partido único en cancha neutral. Si el empate es entre dos equipos o tres, hay diferencia de gol.

También se informó la definición de la Liguilla:

Si Claromecó logra el torneo Clausura automáticamente asciende y los 6 equipos ubicados del segundo al séptimo lugar jugarán la liguilla todos contra todos a una rueda.

De acuerdo a la ubicación en la tabla, se les asigna un número del 1 al 6 (de manera decreciente), el 1 corresponderá al mejor ubicado en la tabla general y el 6 al peor ubicado en la tabla general.

El Fixture de la Liguilla para 6 equipos es el siguiente:

Fecha 1: 6 vs 1,5 vs 2,3 vs 4.

Fecha 2:2 vs 3,1 vs 5,4 vs 6.

Fecha 3:5 vs 6,3 vs 1,2 vs 4.

Fecha 4:1 vs 2,6 vs 3,4 vs 5.

Fecha 5: 3 vs 5,2 vs 6,1 vs 4.

Si el Clausura lo gana un equipo diferente a Claromecó, se jugará una final del año y en paralelo la Liguilla será para los 5 equipos que estén entre los 7 mejores de la tabla general, exceptuando a los finalistas.

El fixture de la Liguilla para 5 equipos será el siguiente (considerando al mejor ubicado 1 y al peor 5)

Fecha 1: 1 vs 5,2 vs 4. Libre: 3

Fecha 2: 4 vs 3,5 vs 2. Libre: 1

Fecha 3: 2 vs 1,3 vs 5. Libre: 4

Fecha 4: 5 vs 4,1 vs 3. Libre: 2

Fecha 5: 3 vs 2,4 vs 1. Libre: 5

El equipo que sume más puntos en las 5 fechas jugará la final de la Liguilla con el perdedor de la final del año en la cancha de este último a partido único sin alargue en caso de empate y desempate por penales

