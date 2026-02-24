Fútbol: buen labor de ACDC y Boca en Tandil

Se llevó a cabo en Tandil, la 39º edición del Torneo “Libertad de los Pueblos Latinoamericanos” y los representantes de Tres Arroyos, ACDC y Boca, hicieron un muy buen campeonato.

ACDC, fue Sub-Campeón en la Copa de Oro. La categoría 2010 de los Cristianos, perdió en la final con Santamarina por 1 a 0.

Por el lado de Boca, en lo que respecta a la categoría 2012 fue Campeón de la Copa de Plata. Para ello debió vencer en la final a Santamarina por 1 a 0, mientras que la categoría 2010 fue Sub-Campeón de la Copa de Plata tras perder 1 a 0 frente a Ferro.

