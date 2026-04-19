Fútbol: Claromecó le ganó a Barra por la 4º fecha

19 abril, 2026 0

Al mismo tiempo en el cierre de la 4º fecha del campeonato de segunda división, Claromecó venció a Barra 3 a 1.

Formaciones:

Claromecó: Nahuel Balul: Kevin Roppel, Gaspar Saint Martín, Yoel Sosa, Luis Wehrhahne; Fantino Peralta, Franco Fernández, Facundo Ledesma, Augusto Díaz; Gabriel Fraga y Diego Ilzarbe. DT: Omar Fernández.

Barra: Mateo Ibarra, Emmanuel Argüello, Miguel Prevostini, Braian Díaz, Julián Nievas; Franco González, Juan Marín, Emanuel Elizalde, Sebastián Martínez; Alejandro Cruz y Alex Prevostini. DT: Darío Pollese.

Cuarta: Empataron 1 a 1

Goles de Gabriel Fraga, de penal Gaspar Saint Martín y Fantino Peralta en Claromecó y Alex Prevostini Barra

Incidencias: Expulsados Augusto Díaz y Kevin Roppel en Claromecó y Emanuel Argüello y Miguel Prevostini en Barra.

Posiciones Segunda: Alumni 12, Argentino 7, Agrario 7, Claromecó 7, Unión 6, Copetonas 5, Central 3, Garmense 3, A.C.D.C 1, Barra 1 y Cascallares 1.

Posiciones Cuarta: Copetonas 8, Unión 7, Argentino 7, Agrario 7, Claromecó 6, Juan E. Barra 5, A.C D.C 4, Central 3, Cascallares 2, Alumni 2, Garmense 1.

Próxima Fecha 5º: Alumni – Unión, Copetonas – A.C.D.C, Garmense – Agrario, Barra – Cascallares, Argentino Claromecó. Libre: Central

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