Fútbol: Colegiales alcanzó a Independencia en la punta. En el ascenso, Quilmes y Copetonas siguen firmes

El fútbol local está al rojo vivo, con la disputa de la séptima fecha del fútbol de Primera y la octava de Segunda, se vivió un domingo con muchos goles y mucha acción. En lo que respecta a Primera, en el Victoriano Zubiri, Colegiales le ganó por 2 a 1 a Boca, de esta manera el Escolar llegó a la punta, aprovechando la caída de Independencia en su casa a manos de El Nacional, que lo goleó por 4 a 1. Otro que se acerca peligrosamente es Huracán, que venció a Olimpo 3 a 0 y también acecha. En Segunda, Quilmes y Copetonas siguen sumando de a tres, los sigue cerquita Garmense mientras que el resto quedó un poco más lejos.

Todos los resultados:

1° DIVISIÓN (FECHA 7)

FINALES

COLEGIALES BOCA 2-1

Goles: López y Boquín (C); Carrera (B). INDEPENDENCIA EL NACIONAL 1-4

Goles: Gómez (I); L. Rivera -2-, Granero y Alexis Prieto (EN). AGRARIO ONCE CORAZONES 2-5 Goles: Tries y Prendel (Ag); Rojas -2, uno de penal-, Tanno, Chazzarreta y Monges -de penal- (OC). VILLA DEL PARQUE H. CICLISTA 1-0 Gol: F. Gutierrez (V).

Incidencia: fue expulsado Arrachea (HC). HURACÁN OLIMPO 3-0 Goles: Fritz, Vannieuwenhoven y D'Anunnzio (H).

Promedios: Huracán 2.333, Once 1.571, El Nacional 1.452, Colegiales 1.418, Independencia 1.348, Villa 1.333, Boca 1.285, Unión 1.214, Olimpo 1.160, Ciclista 0.976, Agrario 0.500.

Próxima fecha (8°): Olimpo vs. Unión, Ciclista vs. Huracán, Once vs. Villa, El Nacional vs. Agrario, Boca vs. Independencia. Libre: Colegiales.

Resultados Tercera División: Colegiales 1 – Boca 3, Independencia 4 – El Nacional 3, Agrario 0 – Once Corazones 1, Villa del Parque 1 – Ciclista 3, Huracán 1 – Olimpo 1.

Posiciones Tercera División: Olimpo 19 puntos, Huracán 13, Independencia y Once 11, Boca y Ciclista 9, Agrario, Colegiales, Villa y El Nacional 6, Unión 1.

2° DIVISIÓN (FECHA 8)

FINALES

COPETONAS SAN MARTÍN 2-1 Goles: Bracamonte -de penal- y García (C); B. Rodríguez (SM). Fueron expulsados Muappe, Bromsoe (C) y Durbano (SM). JUAN E. BARRA CENTRAL 1-1 Goles: Bramajo (JEB); E. Rodríguez (C).

Incidencia: Del Grande (JEB) le atajó un penal a E. Rodríguez (C). CASCALLARES GARMENSE 0-2 Goles: Pellegrini y Ortolachipi (G).

Incidencia: La Canal (G) le atajó un penal a Urban (C). Fueron expulsados Ferez (C) y Caparros (G). ECHEGOYEN ARGENTINO 1-1 Goles: Dabién (E); Gerónimo (A). QUILMES CLAROMECÓ 4-0 Goles: Acosta, Viera -2- y Lozano (Q).

Incidencia: fueron expulsados Marín (Q) y Farías (C). ACDC ALUMNI 0-0



Próxima fecha (9°): Alumni vs. Cascallares, Claromecó vs. ACDC, Argentino vs. Quilmes, Central vs. Echegoyen, San Martín vs. Barra, Garmense vs. Copetonas.

Resultados Cuarta División: Copetonas 2 – San Martín 2, Barra 3 – Central 1, Cascallares 2 – Garmense 1, Echegoyen 1 – Argentino 3, Quilmes 3 – Claromecó 0, ACDC 1 – Alumni 0.

Posiciones Cuarta División: Barra 17 puntos, Quilmes y ACDC 15, Alumni 14, Argentino 13, Central 12, Claromecó 11, Cascallares 9, San Martín 8, Garmense 7, Echegoyen y Copetonas 5.