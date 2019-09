Fútbol: Colegiales ganó un partido clave y manda en soledad. En el Ascenso Quilmes empató pero sigue arriba

Este domingo se jugó una nueva fecha de fútbol de la Liga Regional Tresarroyense, con partidos por Primera y Segunda División. Colegiales derrotó por 3 a 1 a El Nacional en el Victoriano Zubiri, en un partido clave por la punta, Huracán también ganó y se prende en la lucha. En el Ascenso, Quilmes empató con Claromecó pero la derrota de Argentino sigue dejando al Cervecero en la cima con soledad. Todos los resultados:

1° DIVISIÓN (FECHA 6)

FINALES

HURACÁN UNIÓN 2-1

Goles: Fritz y Andorno (H); Plaza -de penal- (U).

Incidencia: fue expulsado Glere (U). VILLA DEL PARQUE OLIMPO 1-1

Goles: Di Rocco -en contra- (V); San Martín (O). AGRARIO H. CICLISTA 0-3 Goles: Pereira -2- y Astudillo (HC). INDEPENDENCIA ONCE CORAZONES 3-3 Goles: Acosta -2- y Gómez (I); Rojas -2- y Heim (OC).

Incidencia: fueron expulsados Monjes (OC), Maglione (I), Maldonado (I) y Duguine (I). COLEGIALES EL NACIONAL 3-1 Goles: L. Amado -2, uno de penal- y Agustín Barrionuevo (C); J. Prieto (EN).

Promedios: Huracán 2.275, Colegiales 1.557, Once Corazones 1.490, El Nacional 1.471, Unión 1.269, Villa 1.267, Independencia 1.250, Boca 1.215, Olimpo 1.148, Ciclista 1.000, Agrario 0.733.

Resultados Tercera División: Huracán 3 – Unión 0, Villa 1 – Olimpo 1, Agrario 2 – Ciclista 0, Independencia 0 – Once Corazones 0, Colegiales 2 – El Nacional 0.

Posiciones Tercera División: Independencia 13 puntos, Boca y Olimpo 11, Ciclista, Once Corazones, Huracán y Agrario 8, Villa y Colegiales 6, Unión y El Nacional 0.

Próxima fecha (7°): Boca vs. Colegiales, El Nacional vs. Independencia, Once vs. Agrario, Ciclista vs. Villa, Olimpo vs. Huracán. Libre: Unión.

2° DIVISIÓN (FECHA 8)

FINALES

SAN MARTÍN COPETONAS 2-1 Goles: Milla -de penal- y Duharte -de penal- (SM); Kohl (C).

Incidencia: fueron expulsados Muappé y Franganillo (C). CENTRAL JUAN E. BARRA 3-2

Goles: Tumini -en contra-, Bernardi e Ilzarbe (C); Argüello y Bramajo (JEB).

Incidencia: fue expulsado Bramajo (JEB)

ARGENTINO ECHEGOYEN 1-2 Goles: Arista (A); Ridao -2- (E). CLAROMECÓ QUILMES 0-0 Incidencia: fueron expulsados Farías (C) y Arenas (Q). ALUMNI ACDC 1-1 Goles: Cruz (Al) y Morán (ACDC).

Incidencia: Balul (Al) le atajó un penal a Morán (ACDC).

Fue expulsado Cruz (Al). GARMENSE CASCALLARES 1-0

Gol: Pellegrini (G).

Liguilla: Quilmes 49 puntos, Garmense 41, Copetonas 34, Argentino 33, Alumni, ACDC y Echegoyen 27, Claromecó 24, San Martín 21, Cascallares 16, Central 13, Barra 7.

Resultados Cuarta División: San Martín 1 – Copetonas 0, Central 1 – Barra 2, Argentino 1 – Echegoyen 3, Claromecó 2 – Quilmes 0, Alumni 1 – ACDC 1, Garmense 2 – Cascallares 3.

Posiciones Cuarta División: Quilmes 21 puntos, Argentino 19, San Martín 16, Claromecó 14, Barra 13, Echegoyen 12, Alumni, Cascallares y ACDC 9, Central 7, Copetonas 5, Garmense 1.

Próxima fecha (9°): Cascallares vs. Alumni, ACDC vs. Claromecó, Quilmes vs. Argentino, Echegoyen vs. Central, Barra vs. San Martín, Copetonas vs. Garmense.