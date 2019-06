Fútbol: Colegiales quedó a un paso del título

Colegiales derrotó a Agrario por 3 a 1 en el Victoriano Zubiri y ahora quedó a un pasito del título, luego de que Huracán empatara en el Mateo Catale frente a El Nacional por 0 a 0. De esta forma y a falta de una fecha, el Escolar está dos puntos por encima de Huracán y quedó muy cerca de ser el campeón del Apertura. Boca y Unión ganaron sus partidos y todavía se mantienen expectantes de igualar a Colegiales en el primer puesto. En el ascenso cerró el Apertura, Quilmes terminó invicto, dio vuelta la historia en Chaves ante San Martín y finalizó el torneo sin perder un solo partido. Garmense le ganó a Barra y terminó como único escolta del Cervecero. Todos los resultados:

1° DIVISIÓN (FECHA 10)

FINALES

H. CICLISTA OLIMPO 1-1

Goles: Arrachea -de penal- (HC); Aramendi (O). ONCE UNIÓN 0-2

Gol: Menna y Aramendi (U). COLEGIALES AGRARIO 3-1 Goles: L. Amado y Plaza -2- (C); Gándara (A).

Incidencia: fue expulsado Anta (A). BOCA VILLA 2-1 Goles: Armesto y San Román (B); Mink (V).

Incidencia: fueron expulsados Martínez (B) y Medwid (V). EL NACIONAL HURACÁN 0-0 Incidencia: fueron expulsados D. Rivera (EN) y Ciccioli (H).

Promedios: Huracán 2.288, Once Corazones 1.511, Colegiales 1.488, El Nacional 1.422, Boca 1.355, Unión 1.333, Independencia 1.289, Villa del Parque y Olimpo 1.111, Huracán Ciclista 0.935, Agrario 0.556.

Resultados Tercera División: El Nacional 2 – Huracán 3, Colegiales 3 – Agrario 1, Once Corazones 0 – Unión 1, Huracán Ciclista 4 – Olimpo 5, Boca 1 – Villa de Parque 2. Libre: Independencia.

Posiciones Tercera División: Olimpo 25 puntos (campeón), Huracán 20, Villa 13, Once, Colegiales e Independencia 12, Boca 11, Ciclista 10, Agrario 8, El Nacional y Unión 7.

Próxima fecha (última): Agrario vs. Independencia, Villa del Parque vs. Colegiales, Huracán vs. Boca, Unión vs. El Nacional, Olimpo vs. Once. Libre: Huracán Ciclista.

2° DIVISIÓN (FECHA 11)

FINALES

GARMENSE JUAN E. BARRA 3-1 Goles: Elorza, Spíndola y Chiara (G); Bramajo (JEB). COPETONAS ECHEGOYEN 0-4

Goles: Garrido, Dabién y Aríngoli -2- (E). SAN MARTÍN QUILMES 1-3 Goles: B. Rodríguez -de penal- (SM); Di Croce y Acosta -2- (Q). CLAROMECÓ ALUMNI 1-1 Goles: Saint Martín (C); Martínez (A).. ARGENTINO CASCALLARES 3-1 Goles: Burgos y Minor -2- (A); Velázquez (C).

Incidencia: fue expulsado Álvarez (C). CENTRAL ACDC 1-2

Goles: Ilzarbe (C); Morán y Daguerre (ACDC).

*- Campeón

Resultados Cuarta División: Central 0 – ACDC 3, Copetonas 2- Echegoyen 2, Garmense 0 – Barra 0, San Martín 0 – Quilmes 1, Claromecó 1 – Alumni 2, Argentino 1 – Cascallares 2.

Posiciones Cuarta División: Barra 24 puntos (campeón), ACDC 22, Quilmes y Alumni 20, Central 16, Argentino y Cascallares 15, Claromecó 14, Garmense y Echegoyen 9, San Martín 8, Copetonas 7.