Fútbol: Colegiales sigue firme en la punta. En Segunda, se definieron los cruces de la Liguilla

Este domingo se jugó una nueva jornada del fútbol local, con la disputa de la 9° fecha del Clausura de Primera División y la última fecha del Clausura de Segunda.

Colegiales, obtuvo una agónica victoria ante Independencia por 2 a 1 y se afirma en la tabla de posiciones, Huracán, su inmediato perseguidor, también ganó y se mantiene como único escolta. Más atrás quedaron El Nacional (que empató con Villa en el clásico) y Huracán Ciclista, que derrotó a Unión por 2 a 1.

En Segunda División, Quilmes finalizó el certamen de manera invicta, en tanto que se definieron los cruces por la Liguilla. Jugarán Garmense contra Echegoyen, Copetonas enfrentará a ACDC y Argentino chocará con Alumni.

Resultados Primera División:

Colegiales 2 – Independencia 1

Goles: López y Videla (Col); Gómez (Ind).

Incidencia: fueron expulsados Martínez y Maldonado (I); Quintela (Col).

Boca 1 – Agrario 1

Goles: Ciccioli (B); Díaz (A).

El Nacional 2 – Villa 2

Goles: Rivera y Alexis Prieto (EN); Mink y Ozcariz (V).

Once 1 – Huracán 2

Goles: Heim (OC); Zubillaga y Elizondo –de penal- (H).

Incidencia: fue expulsado Pérez (OC).

Ciclista 2 – Unión 1

Goles: Pereyra -2, uno de penal- (HC); A. Aramendi (U).

Incidencia: fue expulsado Moreno (U).

Posiciones: Colegiales 19 puntos, Huracán 16, El Nacional y Ciclista 15, Olimpo 12, Agrario 11, Villa 9, Unión y Once 8, Boca 5, Independencia 4.

Promedios: Huracán 2.259, Colegiales 1.611, El Nacional 1.481, Once 1.462, Unión 1.277, Boca 1.222, Independencia 1.181, Olimpo 1.167, Villa 1.111, Ciclista 1.074, Agrario 0.888.

Resultados Tercera División: Colegiales 1 – Independencia 1, Boca 3 – Agrario 0, El Nacional 2 – Villa 1, Once 0 – Huracán 7, Ciclista 1 – Unión 1.

Posiciones Tercera División: Independencia 20 puntos, Huracán, Boca y Olimpo 15, Ciclista y Agrario 12, Once y Villa 9, Colegiales 8, El Nacional 3, Unión 1.

Próxima fecha (10°): Olimpo vs. Ciclista, Unión vs. Once, Huracán vs. El Nacional, Villa vs. Boca, Agrario vs. Colegiales. Libre: Independencia.

Resultados Segunda División:

Alumni 2 – Claromecó 0

Goles: Mathissen y Sallago (A).

Cascallares 2 – Argentino 3

Goles: Nahuel García -2- (C); Miranda -2, uno de penal- y Arista (Ar).

ACDC 3 – Central 2

Goles: Silva, Giuliani y Miranda (ACDC); Del Negro e Ilzarbe (C).

Quilmes 3 – San Martín 0

Goles: Acosta, Banega y Loustau (Q).

Echegoyen 2 – Copetonas 0

Goles: Ridao y Moreno (E).

Barra 2 – Garmense 3

Goles: Bramajo y Ruíz Díaz (JEB); Pellegrini, Espíndola y Lúquez (G).

Posiciones Segunda División: Quilmes 29 puntos*, Garmense 23, Argentino 19, Copetonas 17, Claromecó, Alumni y ACDC 16, Echegoyen 15, Central 12, San Martín 9, Cascallares 7, Barra 1.

*- Campeón

Cruces por la Liguilla: Garmense vs. Echegoyen, Copetonas vs. ACDC, Argentino vs. Alumni.

Resultados Cuarta División: Alumni 1 – Claromecó 1, Cascallares 1 – Argentino 1, ACDC 4 – Central 2, Quilmes 5 – San Martín 1, Echegoyen 4 – Copetonas 0, Barra 3 – Garmense 0.

Posiciones Cuarta División: Argentino 29 puntos*, Quilmes 27, Claromecó 21, San Martín y Echegoyen 19, Alumni 18, Barra 17, ACDC 12, Cascallares 10, Central 8, Copetonas 7, Garmense 2.

*- Campeón