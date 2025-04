Fútbol: Colegiales único puntero e invicto

27 abril, 2025 1

Este domingo con los triunfos de Colegiales, Huracán, Quilmes, Deportivo Independencia y la goleada de Olimpo a El Nacional se jugó la 5ª fecha del Torneo Apertura de Primera División.

Resultados:

Colegiales 1 – Huracán Ciclista 0

En su cancha, Colegiales derrotó a Huracán Ciclista 1 a 0 y es el nuevo puntero del Torneo Apertura.

Gol: Franco Oliver.

Incidencias: Augusto Ontiveros de Huracán Ciclista erró un penal. Se fueron expulsados en Huracán Ciclista Toso, y en Colegiales, Pereyra.

Tercera: Colegiales 1 – Huracán Ciclista 3.

Olimpo 5 – El Nacional 0

Olimpo en el complejo le propinó una durísima goleada a El Nacional por 5 a 0.

Goles: Sallago -2- , San Martín, Romito y Elizondo.

Tercera: Olimpo 2 -El Nacional 0

Huracán 2 – Boca Juniors 1

En el Bottino, venció a Boca juniors por 2 a 1.

Goles: Agustín Zubillaga -2- para Huracán y Martínez para Boca Juniors.

Incidencias: Expulsado Bustos en Huracán y Joaquín Sánchez en Boca Juniors.

Tercera: Huracán 2 -Boca Juniors 2.

Alumni 1 – Quilmes 2

En Orense, el Cervecero logró un importante triunfo frente a Alumni por 2 a1.

Goles: Para Quilmes Colonna -2- los dos de penal y para Alumni, Pérez.

Incidencias: Expulsado en Alumni Giambelardino.

Tercera: Alumni 0 – Quilmes 3.

Deportivo Independencia 3 – Once Corazones 2

El Deportivo Independencia en su cancha lo dio vuelta, y venció a Once Corazones por 3 a 2.

Goles: Para Deportivo Independencia Villar, Tobías Gonzales y Mendizábal – en contra de su valla – y para Once Corazones, Bálsamo y Fauquen.

Incidencias: Expulsados en Once Corazones Rivera y Viera.

Tercera: Deportivo Independencia 3 – Once Corazones 3.

Posiciones Primera:

Colegiales 13

Huracán Ciclista 12

Deportivo Independencia 10

Quilmes 9

Boca Juniors 8

Alumni 7

Huracán 7

Olimpo 7

Recreativo Echegoyen 3

El Nacional 3

Villa Del Parque 3

Once Corazones 1

Posiciones Tercera:

Deportivo Independencia 11

Huracán Ciclista 10

Quilmes 9

Once Corazones 9

Recreativo Echegoyen 7

Huracán 6

Boca Juniors 6

Villa del Parque 5

Olimpo 5

Alumni 3

El Nacional 3

Colegiales 3

Quedó postergado el partido entre Villa del Parque – Recreativo Echegoyen, por el fallecimiento del jugador de Recreativo Echegoyen, Thomas Di Marco, quien perdió la vida en el accidente automovilístico ocurrido este viernes.

Promedios:

Huracán 1,960

Huracán Ciclista 1,901

Deportivo Independencia 1,568

Quilmes 1,509

Boca Juniors 1,411

Alumni 1,400

Colegiales 1,392

Olimpo 1,313

El Nacional 1,196

Once Corazones 1,196

Recreativo Echegoyen 1,160

Villa del Parque 0,750

Próxima fecha 6ª:

Boca Juniors – Recreativo Echegoyen

El Nacional -Deportivo Independencia

Quilmes -Colegiales

Once Corazones -Huracán

Huracán Ciclista-Olimpo

Alumni -Villa del Parque

Volver