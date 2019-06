Fútbol: Colegiales y Huracán definirán mano a mano al campeón del Apertura de Primera

El campeón del Apertura de Primera División deberá esperar. Huracán y Colegiales deberán jugar entre sí para definir quien será el que se quede con el título, luego de haber terminado la última fecha con la misma cantidad de puntos. Colegiales no pudo con Villa del Parque, empató 1 a 1 en el Bosque y con el gol de Juan Pablo Fritz para Huracán en los últimos minutos que le dio la victoria al Globo ante Boca, el festejo del Escolar no pudo concretarse. En el ascenso se puso en marcha el Clausura con tres líderes, Cascallares, Garmense y ACDC son los que picaron en punta en esta primera fecha. Todos los resultados:

1° DIVISIÓN (FECHA 11)

FINALES

VILLA DEL PARQUE COLEGIALES 1-1

Goles: F. Gutierrez (V); Boquín -de penal- (C). HURACÁN BOCA 1-0

Gol: Fritz (H). AGRARIO INDEPENDENCIA 0-2 Goles: Carlucci y Aberastegui (I). UNIÓN EL NACIONAL 1-1 Goles: Cattanio (U); L. Rivera (EN). OLIMPO ONCE CORAZONES 2-3 Goles: Coronel -2, uno de penal- (O); Rojas -de penal-, Tanno y Cabral (OC).

* - Definirán el título entre sí.

Promedios: Huracán 2.304, Once 1.543, Colegiales 1.478, El Nacional 1.413, Unión, Boca e Independencia 1.326, Villa 1.100, Olimpo 1.071, Ciclista 0.935, Agrario 0.555.

Resultados Tercera División: Villa 1 – Colegiales 1, Huracán 3 – Boca 1, Unión 1 – El Nacional 1, Olimpo 1 – Once Corazones 1, Agrario 5 – Independencia 0.

Posiciones Tercera División: Olimpo 26 puntos (campeón), Huracán 23, Villa 14, Once y Colegiales 13, Independencia 12, Boca y Agrario 11, Ciclista 10, El Nacional y Unión 8.

2° DIVISIÓN (FECHA 1)

FINALES

COPETONAS QUILMES 2-2 Goles: Sallago y Lacoste (C); Acosta -2- (Q). SAN MARTÍN ACDC 1-2

Goles: Chalde (SM); Morán y Pinela (ACDC). CENTRAL CASCALLARES 2-3 Goles: Luna y Lay (Cen); García -2- y Velázquez (Casc). ARGENTINO ALUMNI 0-0 JUAN E. BARRA ECHEGOYEN 2-2 Goles: Bramajo y Arguello (JEB); Sebastián Ridao -2- (E). CLAROMECÓ GARMENSE 1-2 Goles: Zicchieri -de penal- (C); J. Del Río y Elorza -de penal- (G).

Incidencias: La Canal (G) le atajó un penal a Zicchieri (C).

Se fue expulsado Rebollini (G).

Resultados Cuarta División: Quilmes 4 – Copetonas 1, San Martín 2 – ACDC 0, Central 2 – Cascallares 2, Argentino 0 – Alumni 0, Barra 2 - Echegoyen 1, Claromecó 3 - Garmense 1.

Posiciones Cuarta División: Quilmes, San Martín, Claromecó y Barra 3 puntos, Argentino, Alumni, Central y Cascallares 1, Echegoyen, Garmense, ACDC y Copetonas 0.

Próxima fecha (2°): Claromecó vs. Argentino, Alumni vs. Central, Cascallares vs. San Martín, ACDC vs. Copetonas, Quilmes vs. Barra, Garmense vs. Echegoyen.