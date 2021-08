Fútbol: Comenzó el Oficial 2021

29 agosto, 2021

Este domingo rodó la pelota y dio comienzo la 1ª fecha del torneo Oficial de Fútbol de Primera y Tercera con cotejos en la ciudad y la región. En una jornada en la cual el día fue primaveral, casi de verano, estos fueron los resultados:



Zona A

El Nacional 2 – Colegiales 1

El Decano en su cancha derrotó al Escolar por dos tantos a uno. En el primer tiempo a los 25 minutos convirtió Granero para Nacional. En el segundo periodo igualó el “Facha” Di Croce para Colegiales a los 18 minutos y a los 30, dio cifras definitivas Otreras para el decano. En tercera venció Colegiales 1 a 0.

Unión 1 – Once Corazones 4

En el estadio Luis Pose el azul de Indio Rico venció al local Unión por 4 a 1 con los goles de Leo Rivera a los 5 del primer tiempo; a los 26 Pedone aumento para la visita. Ya en el complemento, a los 13 Fauquen mete el tercero para Once y a los 20, Rivera convierte su segundo gol y el Cuarto para su equipo. A los 21 descontó Aroza para el Tatengue. En tercera fue empate 0 a 0.

Ciclista 2 – Quilmes 2

En Chaves el Globo como local empato con Quilmes 2 a 2. A los 5 minutos ya ganaba el Cervecero con el gol de Ramallo en contra, a los 34 el mismo Ramallo empata el cotejo en uno. Cuando finalizaba la primera etapa Fernández le daba el triunfo parcial a Quilmes por dos a uno. Al finalizar el cotejo a los 46 ya en adicional, Rodríguez le dio el empate al globo chavense.

Incidencias: fue expulsado Silva de Quilmes. En tercera gano Ciclista 7 a 0.

Zona B

Huracán 2- Independencia 1

En el Bottino, el Globito derroto al Ventarrón chavense por dos a uno. A los 31 del primer tiempo Zubillaga de penal, hacia el gol para Huracán, a los 40 Tobías González empataba para los de chaves. En el segundo periodo, cuando finalizaba a los 45 El joven Zubillaga le dio el triunfo al Globo.

Incidencias: 45 minutos 1er tiempo, expulsado Aberastegui de Independencia. En el segundo fue expulsado Maldonado de huracán. La preliminar fue para el Ventarrón, 2 a 1.

Boca 1 – Villa 0

En la Bombonerita, el Xeneize derrotó a Villa por la mínima diferencia. En el primer tiempo no hubo goles. En el complemento, a los 37 Méndez Campos convirtió para Boca y le valió el triunfo. En tercera fue empate 1 a 1.

Garmense 3 – Olimpo 1

En de la Garma el local venció al Aurinegro por 3 a 1. En el primer tiempo a los 14 Spíndola abre la cuenta para los garmenses, a los 16 el Galleguito Del Río aumenta para el local. A los 27 minutos Prieto descontaba para Olimpo y ya en la según da mitad, Spíndola dio el triunfo definitivo para Garmense.

Incidencias: expulsado J.P. González de Olimpo. Preliminar: ganó Olimpo 3 a 1.

Próxima fecha:

Once Corazones vs. Ciclista – Colegiales vs. Unión – Quilmes vs. Nacional – Independencia vs. Garmense – Olimpo vs. Boca – Villa vs. Huracán.

