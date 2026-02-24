Fútbol: comienza la segunda fecha de la Copa Aiello

24 febrero, 2026 0

Este martes por la noche, a partir de las 21 horas y en el Estadio “Roberto Lorenzo Bottino”, Olimpo y Argentino Junior iniciarán la 2ª fecha del Grupo A de la Copa Aiello.

Para los accesos, en la platea se ubicarán los hinchas “neutrales”. Mientras que Olimpo se ubicara en la tribuna de acceso por Mitre y Argentino Junior en la tribuna de acceso por Avenida Constituyente.

¿Cómo sigue la Copa Aiello?

La actividad continuará durante el miércoles con dos encuentros.

Desde las 21 horas, por el Grupo A, Huracán vs Once Corazones en el Estadio “Roberto Lorenzo Bottino”; mientras que, en simultaneo y por el Grupo B, jugarán El Nacional vs Cascallares en el Estadio “Mateo Catale”.

Posiciones de los grupos:

Grupo A: Once Corazones 3; Huracán 1, Argentino Junior 1; Olimpo 0.

Grupo B: SUTERYH 3; El Nacional 0; Cascallares 0.

Volver