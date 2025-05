Fútbol: completada la fecha 8º de Segunda y Cuarta

25 mayo, 2025 0

Fútbol: completada la fecha 8º de Segunda y Cuarta

Finalizada la octava fecha en el campeonato de Segunda y Cuarta División, con los dos partidos disputados este domingo: Cascallares recibió a Copetonas y San Martín a A.C.D.C.



Cascallares: F. Gutiérrez, F. Jensen, A. Caro, U. Barrionuevo, F. Ovando, N. García, G. Garzón, L. Goñi, P. González, D. Pedone y M. Lozano. Director técnico Julio Del Negro.

Goles: D. Pedone y N. García

Copetonas: J. Bracamonte, C. Alfaro, F. Tamburini, A. Muape, N. Musa, F. Hansen, J. Uslenghi, T. Hastrup, A. Bromsoe, K. Arana y J. Kohl. Director técnico Cesar García.

Goles: doblete de G. Kohl

Resultado Cuarta: empate 0 a 0

San Marín 3 A.C.D.C 2

San Martín: N. Bellusci, A. Arévalo, E. Vissani, B Osses, I, Bonini, F. Calvo, S. Schifini, L. Mozo, L. González, I. Álvarez y P. Rodríguez. Director técnico Maximiliano Siervo.

Goles: I. Álvarez, A. Montes y F, Calvo

A.C.D.C: M. Del Grande, F. Anaya, J. Rodríguez, A. Melera, B. Duarte, N. García, O. Bastias, B. Rodríguez, G. Di Croce, J. Soler y J. Orellano. Director técnico Pablo Castillo.

Goles: G. Di Croce de penal y J. Soler

Resultado Cuarta: gano A.C.D.C 1 a 0

Posiciones Segunda:

San Martín 16

Unión 15

Claromecó 14

Argentinos Juniors 13

Garmense 12

Barra 11

A.C.D.C 9

Agrario 9

Central 7

Cascallares 4

Copetonas 2

Cuarta División:

Unión 18

Garmense 18

Claromecó 14

Argentinos Juniors 13

A.C.D.C 12

Agrario 11

Central 9

San Martín 5

Cascallares 5

Copetonas 5

Barra 1

Próxima fecha 9º:

Unión vs Barra

A.C.D.C vs Argentinos

Claromecó vs Central

Copetonas vs Agrario

Garmense vs Cascallares

Libre: San Martín

Fotos de Alejandro Zygal

Volver