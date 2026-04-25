Fútbol: con las victorias de Claromecó, Agrario y Barra, empezó la 5° fecha

25 abril, 2026 0

Este sábado se puso en marcha la 5° fecha en el Campeonato de Segunda, con los siguientes partidos.

Argentino 1 – Claromecó 2

Formaciones:

Argentino: Joaquín Salazar; Alan Troncoso, Agustín Gerónimo, Benjamín Rodríguez, Cristian Peralta; Nahuel Viera, Marcos Bastias, Oscar Bastias; Franco Miranda, Facundo Gerónimo y Nahuel Miranda: DT: Juan Zubillaga.

Claromecó: Nahuel Balul; Alex Melera, Gaspar Saint Martín, Yoel Sosa, Luis Wehrhahne; Fantino Peralta, Franco Fernández, Facundo Ledesma, Agustín Abatedaga; Gabriel Fraga y Diego Ilzarbe. DT: Omar Fernández.

Goles: Nahuel Viera en Argentino y Doblete de Diego Ilzarbe

Incidencias: Expulsados Facundo Gerónimo y Cristían Peralta en Argentino.

Garmense 0 – Agrario 1

Formaciones:

Garmense: Erick Larsen; Agustín Montes, Tadeo Gándara, Nicolás Cejas, Virginio Soto; Renzo Formenti, Gonzalo Spindola, Nicolás Quantin, Ivo Álvarez; Franco Zaragoza y Julián Del Río. DT: Martín Souto.

Agrario: Maximiliano Ces; Juan Cruz Ganim, Gino Barcellandi, German Freidiaz, Dante Ramallo; Elian Cappa, Kevin Romano, Sócrates Courtil, Ignacio Ausmendi; Leo Tries y Juan Izquierdo. DT: Cristian Di Rocco.

Gol de Ignacio Ausmendi

Juan E. Barra 2 – Cascallares 1

Formaciones:

Barra: Nicolás Giménez; Bautista Salinas, Jorge Barragán, Braian DIaz, Emanuel Elizalde; Franco González, Juan Marín, Sebastián Martinez, Alex Prevostini, Alejandro Cruz y Leandro Bramajo. DT: Dario Pollese.

Cascallares: Benjamín Reynoso: Alejandro Barrionuevo Bautista Irastorza, Ulises Barrionuevo, Dante Guaytifil; Jonathan Geoffroy, Gerónimo Garzón, Nicolas Garrido; Jonás Villalba, Nahuel García y Jeremías D’annunzio. DT: Walter Garzón.

Goles: Alejandro Cruz, Juan Marín en Barra y Nahuel García en Cascallares.

Posiciones Segunda: Alumni 12, Agrario 10, Claromecó 10, Argentino 7, Unión 6, Copetonas 5, Barra 4 Central 3, Garmense 3, A.C.D.C 1 y Cascallares 1.

Posiciones Cuarta: Argentino 10, Copetonas 8, Juan E. Barra 8, Unión 7, Agrario 7, Claromecó 6, A.C D.C 4, Garmense 4, Central 3, Cascallares 2, Alumni 2,

La 5° fecha finaliza este domingo, con los partidos de Alumni – Unión y Copetonas – A.C.D.C.

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