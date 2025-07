Fútbol: Concluyó la 3° fecha del clausura de Primera

13 julio, 2025 415

Este domingo, se disputó La 3° fecha del clausura en primera división con los siguientes resultados:

El Nacional 3 – 2 Alumni

Formaciones:

El Nacional: L. Coronel, N. Cejas, S. Ascensión, B. Barrionuevo, L. Rodríguez, D. García, J. S. Granero, E. Caballero, S. Pacheco, A. Barrionuevo y A. Gutiérrez. Director técnico Fabio Martínez.

Alumni: N. Fernández, N. Funes, J. Espinal, F. Barbosa, S. Giamberardino, E. Barbosa, C. Sola, J.P. Fritz, M. Pérez, S. Espinosa y A. Urban. Director técnico Omar Espinal.

Incidencias:

cambios: Gasaneo por Cejas, Ocampo por Gutiérrez, Hidalgo por García, Cejas por Granero, Tiemersma por Barrionuevo (EN), Socobere por Sola, Lucero por Urban, Chiachio por Espinosa, Córdoba por Fritz (A),

Goles: A. Gutiérrez, L. Rodríguez, J.S. Granero (EN), M. Pérez, de penal A. Urban (A)

Tercera: Ganó El Nacional 1 a 0

Boca Juniors 1 – 0 Olimpo

Formaciones:

Boca Juniors: N. Anta, F. Velásquez, A. Macias, C. Ruschetti, A. Aja, L. Sánchez, J. C. Chico, A. San Román, J. C. Mouhape, J. Sánchez y F. V. Martínez. Director técnico Roberto Reino.

Olimpo: A. Ezama, E. Di Roco, K. Gauto, F. Rodríguez, S. Allemma, J. Mardones, J.P. González, U. Olivera, G. Romito, S. Sallago y J. Elizondo. Director técnico Guillermo Orsili.

Incidencias:

Gol: F.V. Martínez (BJ)

Tercera: Ganó Boca 2 a 1

Huracán Ciclista 1 – 0 Quilmes

Formaciones:

Huracán Ciclista: R. Reynauld, D. Ramallo, A. Galeano, S. Ontivero, M. Tavieres, I. Rodríguez, A. Paridisi, A. Astudillo, F. Gómez, A. Ontivero y O. Toso. Director técnico Cristian Di Rocco.

Quilmes: F. Ferreyra, E. Gómez, F. Colonna, R. Fauquen, C. Rodríguez, M. Dufourg, M. Daloisio, N. Quintana, J. Sosa, M. Infesta y F. Zaragoza. Director técnico Martín Segovia.

Incidencias:

Gol: A. Ontivero (HC)

Expulsado F. Colonna en (Q)

Tercera: Ganó Quilmes 3 a 2

Once Corazones 1 – 2 Colegiales

Formaciones:

Once Corazones: T. Fernández, A. Piñero, N. Viera, M. Fuente, A. González, J. Villalba, J. Salas, A. Mendizábal, J. Prieto, F. Raimondi y N. Bálsamo. Director técnico Leonardo Viana Beleda.

Colegiales: J. Alonso, D. Sanabria, E. Coronel, M. Errozarena, A. Valerio, A. Barrionuevo, M. Paguegui, T. Blas, F. Oliver, T. Espinosa y M. Müller. Director técnico Gustavo Córdoba.

Incidencias:

Goles: de penal J. Salas (OC), A. Barrionuevo, A. Quíntela (C),

Tercera: Ganó Once 2 a 1

Recreativo Echegoyen 1 – 2 Independencia

Formaciones:

Recreativo Echegoyen: L. Moreno, J. C. Curual, A. Arenas, E. Funes, A. Roldán, A. Mink, M. Gómez, A. Barrionuevo, T. Pavía, J. Roldán y F. Roldán. Director técnico Bruno Presa.

Independencia: M. Lleral, M. Gijsberts, J. Retamoso, J. De Marco, F. Ortolachipi, J. Villar, M. Sosa, M. González, G. Di Marco, D. Morales y L. Sosa. Director técnico Diego Marcelo.

Incidencias:

Goles: A. Roldán en contra, J. Villar (I), de penal A. Mink (RC)

Tercera: Ganó Independencia 2 a 0

Huracán 1 – 3 Villa Del Parque

Formaciones:

Huracán: E. Larsen. S. Bailón, V. Merlo, T. Bustos, M. Martínez, M. González, J.M. Ciccioli, T. Ruso. J. Henríquez, E. Vega y A. Zubillaga. Director técnico Leonardo Gómez.

Villa Del Parque: N. Aspeitia. K. Cejas, I. Bustos, A. Cárdenas, B. Medwid, E. Tenaglia, L. Domínguez, F. Leguizamón, A. Cadona, J.I. Marchetti y F. Gutiérrez. Director técnico Daniel Fernández.

Incidencias:

Goles: A. Zubillaga (H), doblete de F. Gutiérrez, E. Tenaglia (V),

Tercera: Empataron 1 a 1

Posiciones 1° División

Boca Junios 9 Pts.

Huracán Ciclista 7 Pts.

Olimpo 6 Pts.

El Nacional 6 Pts.

Independencia 6 Pts.

Villa del Parque 4 Pts.

Quilmes 3 Pts.

Alumni 3 Pts.

Huracán 3 Pts.

Recreativo Echegoyen 3 Pts.

Colegiales 3 Pts.

Once Corazones 0 Pts.

Posiciones 3° División

El Nacional 9 Pts.

Independencia 9 Pts.

Boca Juniors 7 Pts.

Once Corazones 6 Pts.

Quilmes 6 Pts.

Colegiales 4 Pts.

Villa Del Parque 4 Pts.

Huracán 4 Pts.

Olimpo 3 Pts.

Huracán Ciclista 0 Pts.

Recreativo Echegoyen 0 Pts.

Alumni 0 Pts.

Próxima Fecha 4°:

Huracán vs Recreativo Echegoyen

Olimpo vs Once Corazones

Villa Del Parque vs Quilmes

Independencia vs Boca Juniors

Colegiales vs El Nacional

Alumni vs Huracán Ciclista

Promedios:

Huracán 1.950

Huracán Ciclista 1.933

Independencia 1.633

Boca Juniors 1.550

Quilmes 1.433

Olimpo 1.333

Villa Del Parque 1.285

Colegiales 1.283

El Nacional 1.250

Recreativo Echegoyen 1.116

Once Corazones 1.083

Alumni 1.000

Volver