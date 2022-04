Fútbol: Cuatro punteros en el Ascenso

17 abril, 2022 Leido: 950

Comenzó el Torneo Oficial de Segunda de ascenso del fútbol local, con los triunfos de San Martín, Claromecó, Agrario y Argentino.

En Orense, Alumni perdió de local con Agrario 2 a 0, con goles de Franceschetti y Galarza. En Cuarta ganó el local 4 a 0.

En Copetonas, en local perdió con Argentino Junior 1 a 0, con gol de Pinella. En Cuarta también ganó el Bicho, 3 a 2.

En Cancha de Argentino, Central hizo de local y jugó con Cascallares. Empataron 1 a 1.

Los goles: Irastorza para el Fortín y Regalía para Central. En cuarta ganó el local 3 a 2. Rodríguez le atajó un penal a Irastorza.

En cancha de la ACDC, los cristianos perdieron con San Martín 2 a 0, con goles de Ramallo – de penal- y Baldovino. En Cuarta ganó el Santo 4 a 2.

En Juan E. Barra, el local cayó con Claromecó 1 a 0, con gol de Sueiro. En Cuarta empataron 1 a 1. Se fue expulsado Robles de Claromecó.

Posiciones de Segunda: Agrario, San Martín, Claromecó y Argentino 3, Central y Cascallares 1, Copetonas, Alumni, Barra y ACDC 0

Posiciones de cuarta: San Martín, Central, Alumni y Argentino 3, Barra y Claromecó 1, Cascallares, ACDC, Copetonas y Agrario 0

Próxima fecha: Argentino vs. ACDC, Agrario vs. Copetonas, Claromecó vs. Alumni, Cascallares vs. Barra y San Martín vs. Central.

