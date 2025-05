Fútbol: culminó la 8º fecha del torneo en Primera y Tercera

25 mayo, 2025 337

Finalizó la octava fecha del campeonato en Primera y Tercera División, con los siguientes partidos: a través de LU 24 Colegiales enfrentó a Villa del Parque, en Chaves Huracán Ciclista fue local de Huracán, además, Once Corazones recibió a Boca Juniors, Quilmes jugó con Independencia y El Nacional contra Recreativo Echegoyen.

Colegias 1 Villa del Parque 1

Formaciones:

Colegiales: J. Alonso, D. Sanabria, M. Errozarena, A. Vester, R. Julián, T. Biera, A. Barrionuevo, T. Blas, F. Oliver, T. Espinosa y R. Ledesma. Director técnico Rubén Julián.

Goles: R. Ledesma

Incidencias: expulsado T. Blas y T. Biera

Villa del Parque: N. Aspitia, B. Medwid, K. Cejas, I. Bustos, A. Cárdenas, F. Leguizamón, E. Cadona, L. Domínguez, A. Abatedaga, B. Ozcariz y F. Gutiérrez. Director técnico Daniel Fernández.

Goles: F. Gutiérrez

Incidencias: Amarilla I. Bustos,

Dirigió: Maite Otaegui.

Resultado Tercera: ganó Colegiales 3 a 1.

Huracán Ciclista 2 Huracán 2

Formaciones:

Huracán Ciclista: R. Reynauld, A. Villanueva, S. Ontiveros, J, Britos, A. Galeano, B. Paridisi, A. Paridisi, R. Arias, F. Gómez, A. Ontivero y J. Arrachea. Director técnico Cristian Di Rocco.

Goles: F. Gómez y A. Retamoso

Incidencias: expulsado A. Ontivero

Huracán: E. Larsen, S. Bailón, V. Merlo, T. Bustos, M. Martínez, J. Henríquez, l. Barroca, T. Ruso, M. Fosatti, E. Vega y A. Zubillaga. Director técnico Leonardo Gómez.

Goles: doblete de A. Zubillaga

Incidencias: expulsado T. Bustos

Dirigió: Emanuel Paguegui

Resultado Tercera: empate 1 a 1

Once Corazones 3 Boca Juniors 1

Formaciones:

Once Corazones: J. Alberca, A. Mendizábal, E. Heim, M. Fuente, A. González, J. Pietro, J. Salas, M. Fauquen, J. Moncla, L. Rivera y N. Balsamo. Director técnico Carlos Méndez.

Goles: A. González, L .Rivera, N. Balsamo

Incidencias: Alberca atajó un penal

Boca Juniors: N. Anta, F. Velázquez, C. Ruschetti, A. Aja, A. San Román, L. Sánchez, J. C. Mouhape, T. Allende, G. Armesto y F. V. Martínez. Director técnico Roberto Reino.

Goles: F. V. Martínez

Dirigió: Terna bahiense

Resultado Tercera: empate 2 a 2

Quilmes 2 Independencia 3

Formaciones:

Quilmes: D. Luengo, F. Juárez, F. Colonna, C. Espinal, R. Fauquen, F. Fernández, M. Daloisio, N. Quintana, J. Sosa, M. Infesta y F. Zaragoza. Director técnico Martín Segovia.

Goles: F. Zaragoza, M. Infesta

Incidencias: expulsado R. Fauquen

Independencia: B. Lleral, G. Aberastegui, G. Gómez de Saravia, J. De Marco, F. Ortolachipi, D. Morales, M. Sosa, M. González, J. Villar, A. Quiroga y L. Sosa. Director técnico Diego Marcelo

Goles: J. Villar, G. Aberastegui y A. Quiroga

Incidencias: Expulsado A. Quiroga

Dirigió: Walter Torraca

Resultado Tercera: Victoria de Quilmes 2 a 1

El Nacional 2 Recreativo Echegoyen 2

Formaciones:

El Nacional: L. Coronel, G. Gasaneo, S. Ascensión, B. Barrionuevo, L. Rodríguez, G. Hidalgo, J. S. Granero, N. Cejas, S. Pacheco, A. Barrionuevo Y A. Gutiérrez. Director técnico Fabio Martínez.

Goles: L. Rodríguez y J. S. Granero

Recreativo Echegoyen: L. Moreno, A. Arenas, P. Barrionuevo, E. Funes, B. Holzmann, J. C. Curual, A. Roldán, A. Barrionuevo, J. Roldán, A. Mink y D. Moreno. Director técnico Bruno Presa

Goles: J. Roldán y P. Montero.

Incidencias: Expulsado B. Holzmann.

Dirigió: Aidan Codagnone

Resultado Tercera: gano Echegoyen 2 a 0

Posiciones Primera División:

Ciclista 17

Colegiales 15

Independencia 15

Boca Juniors 14

Huracàn 12

Quilmes 12

Olimpo 11

Alumni 10

Villa del Parque 8

Recreativo Echegoyen 7

El Nacional 5

Once Corazones 5

Tercera División:

Quilmes 18

Independencia 14

Huracán Ciclista 14

Once Corazones 12

Recreativo Echegoyen 12

Villa del Parque 11

Boca Juniors 11

Olimpo 9

Huracán 9

Colegiales 7

Alumni 5

El Nacional 4

Promedios:

Huracán 1.944

Ciclista 1.888

Independencia 1.574

Quilmes 1.481

Boca 1.444

Colegiales 1.351

Olimpo 1.314

Alumni 1.250

Once Corazones 1.203

El Nacional 1.166

Echegoyen 1.148

Villa del Parque 1.000

Próxima fecha 9º:

Olimpo vs Colegiales

Huracán vs Quilmes

Boca Juniors vs El Nacional

Villa vs Once Corazones

Echegoyen vs H. Ciclista

Independencia vs Alumni

