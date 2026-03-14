Fútbol de 1ª: Comienza la Copa “Ciudad de Tres Arroyos”

14 marzo, 2026 0

Este domingo, con distintos horarios y canchas se ponen en marcha los octavos de final de la 3ª edición de la Copa “Ciudad de Tres Arroyos” de Fútbol de Primera División.

El cronograma de encuentros es el siguiente:

En cancha de Cascallares

13.00 Recreativo Claromecó -El Nacional.

16.00 Cascallares- Huracán .

En cancha de Boca Juniors

14.00, Villa Del Parque – Deportivo Central .

16.00 , Boca Juniors – ACDC.

En cancha de Argentino Junior

14.00, Argentino Junior – Recreativo Echegoyen.

16.00 Olimpo -Unión.

En cancha de Colegiales

14.00 Quilmes –Alumni.

16.00 Colegiales – Copetonas.

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