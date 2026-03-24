Fútbol de 1ª: Huracán Campeón de la Copa García

24 marzo, 2026 0

Este martes en el Bottino, Huracán se coronó Campeón de la Copa García al vencer en la final a Once Corazones 4 a 2 en la definición por penales ,tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

Resultado:

Huracán 0 ( 4) – Once Corazones 0 ( 2)

Definición por penales: Para Huracán convirtieron Henríquez, Merlo, Villar y Fosatti y para Once convirtieron Prieto y Rodríguez.

El remate de Piñero se estrelló en el palo y el tiro de Gaitán fue atajado por Carrozi.

Se define la Copa Aiello

Este miércoles en el Bottino a partir de las 20:45 con el partido entre El Nacional y SUTHERHY se juega la final de la Copa Aiello.

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