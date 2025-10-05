Fútbol de Ascenso: Agrario es dueño del Clásico y se trepó al liderato

Por otra parte, el fútbol de Segunda División puso fin a su Fecha 10 del Clausura con el clásico de De La Garma entre Garmense y Agrario.

Garmense 1 – Agrario 2

Formaciones:

Garmense 4 – 4 – 2: E. De Hormaechea, F. Monges, C. Villar, T. Gándara, V. Soto, G, Spíndola, K. Romano, B. Díaz, R. Formenti, O. Otreras y B. Del Rio.

D.T: Mariano López.

Agrario 4 – 4 – 2: M. Ces, G. Pan, G. Barcellandi, J.C. Ganim, E. Molina, M. Humoffe, I. Ausmendi, R. Coronel, S. Courtil, P. Izquierdo y L. Tries.

D.T: Osvaldo Álvarez.

Goles: R. Formenti (CDG); S. Courtil y L. Tries (CAA)

Posiciones Segunda:

TODO SE DEFINE EN LA ÚLTIMA FECHA. Agrario ganó el clásico y se subió a la cima compartida con tres equipos más.

Agrario 18 Pts.

Unión 18 Pts.

San Martín 18 Pts.

Argentino Junior 18 Pts.

Claromecó 15 Pts.

Garmense 15 Pts.

Central 14 Pts.

Cascallares 10 Pts.

Copetonas 6 Pts.

Juan E. Barra 4 Pts.

ACDC 3 Pts.

Posiciones Cuarta:

¡ARGENTINO JUNIOR QUEDÓ COMO LIDER ÚNICO! El Bichito, que había triunfado la semana anterior, respira en la cima gracias a la derrota de Garmense y que Unión quedo libre. En la última fecha, Argentino queda libre y dependerá de que Unión o Garmense no triunfen para ser campeones de la categoría.

Argentino Junior 22 Pts.

Unión 19 Pts.

Garmense 19 Pts.

Central 17 Pts.

Copetonas 13 Pts.

Juan E. Barra 13 Pts.

Cascallares 10 Pts.

A.C.D.C 10 Pts.

Agrario 1 Pts.

Claromecó 8 Pts.

San Martín 1 Pto.

Tabla a Liguilla:

Cascallares sumo tres puntos claves ante ACDC y también se definirá todo en la última jornada.

Claromecó 38 Pts.

San Martín 37 Pts.

Unión 36 Pts.

Argentino Junior 34 Pts.

Agrario 34 Pts.

Garmense 30 Pts.

Central 25 Pts.

ACDC 16 Pts.

Juan E. Barra 15 Pts.

Cascallares 15 Pts.

Copetonas 13 Pts.

Próxima Fecha 11ª y última del Clausura de Segunda División:

Unión–Claromecó | Cascallares–San Martín | Agrario–ACDC | Juan E. Barra–Copetonas | Central–Garmense.

Libre: Argentino Junior.

