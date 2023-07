Fútbol de ascenso: Por falta de cancha, se posterga Central-ACDC

19 julio, 2023

El partido entre Central y ACDC, correspondiente a la tercera fecha del torneo Clausura de fútbol de Segunda División, no se va a programar este fin de semana. Según se informó de la Liga Regional Tresarroyense la causa es que la habilitación de la cancha del elenco cristiano se venció y no se pudo renovar. En consecuencia, Central buscó estadios alternativos y no encontró un club que le alquile.

La programación de la fecha quedó de la siguiente manera:

Sábado 22

15:30 horas (13:30 Cuarta): Argentino-Juan E. Barra

Domingo 23

15:30 horas (13:30 Cuarta): Copetonas-Unión, San Martín-Alumni y Claromecó-Cascallares.

Volver