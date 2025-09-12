Fútbol de Ascenso: Se juega la 9ª fecha

Este sábado, con tres partidos se juega la novena fecha del Torneo Clausura de fútbol de segunda división.

En el Osvaldo Sosa, a partir de las 15:30, juegan Argentino Junior y ACDC. Arbitra Emanuel Paguegui.

Recreativo Claromecó, a partir de las 15:30, visita el Victorino Albani para enfrentar un rival difícil como lo es Deportivo Central. Será juez, Alan Ibarlucia.

A partir de las 16:00, en el Diego Maradona , Agrario será anfitrión de Copetonas, con el arbitraje de Marcos Porra.

La fecha se completa el domingo a partir de las 15:30 con los partidos, Juan Eulogio Barra – Unión y Cascallares –Deportivo Garmense.

Libre: San Martín.

