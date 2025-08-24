Fútbol de Ascenso: ¡UNIÓN ES EL CAMPEÓN DEL APERTURA DE CUARTA!
Este domingo, se disputó la Final Desempate de Cuarta División entre Garmense vs Unión. Con todos los goles en el segundo tiempo, el Tatengue derrotó 2-0 al Verde de De La Garma y se quedó con el tan ansiado trofeo del primer torneo del año.
Se recuerda que, en estos momentos, se esta jugando el Torneo Clausura y ya transita su Fecha 8. En caso de que Unión (líder del Clausura), vuelva a consagrarse, será Campeón del Año 2025.
Síntesis del partido:
Garmense (0): Alexis Daguerre; Héctor Salinas, Federico Sotelo, Mario Díaz, Bernardo Calderón; Agustín Decima, Guido Tirone, Santiago Tumini, Braian López; Ignacio Adala y Bernardo Monzón.
Director Técnico: Damián Piñeiro.
Cambios: Vásquez x Monzón, Caparros x López y González x Adala.
Unión (2): Agustín Verga Lobos; Benjamín Rodríguez, Santiago Llanos, Luis Miguel Garrido, José Quintana; Santiago Paredes, Kevin Schmidt, Enzo Quintana; Nicolas Quantin, Braian Soto y Sebastián Espinosa.
Director Técnico: Maximiliano Natalicchio.
Cambios: Martín Fernández x José Quintana, Ces x Quantín, Furriol x Espinosa y Pedersen x Soto.
Incidencias: no hubo
Goles: Enzo Quintana y Kevin Schmidt (CSDU).
Arbitro: Marcos Porras