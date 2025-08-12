Fútbol de inferiores: Debutan las selecciones Sub- 13 y Sub- 15 en el Provincial

Este miércoles, en el estadio Roberto Lorenzo Bottino de Huracán por el Torneo Provincial organizado por la Federación Pampeana de selecciones juveniles, debutan las selecciones de Tres Arroyos Sub -13 y Sub-15, el partido de la selección sub-13 será trasmisión de LU 24.

La selección sub -13, a partir de las 15:30 va a enfrentar a Azul, mientras que la Sub-15, tendrá como rival a la Selección de la Liga del Sur el partido comenzará a las 17:30.

La entrada general tendrá un valor de 6000 pesos, 3000 jubilados y menores de edad y será habilitada solamente la platea.

lista de convocados:

Sub -13: Di Marco ,Leguizamón, Condori, Gauna, Fleita, Gutiérrez ,Aristain, Pérez, Rodríguez, Mazzey, Diaz, Pedernera, Müller, Cozzi, Miranda, Zalazar Berger y Bramajo.

Sub -15: Queipo , Moller ,Herrera, Piccirilo, Calvo, García, Neira, Suita, Fauquen, Roldan, Anzarda, Di Salvo, Lachat, Gonzales, Astrada, Crosatto y Miolo.

