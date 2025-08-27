Fútbol de inferiores: Derrotas de las Sub-13 y Sub-15 ante Olavarría
Este miércoles, por la segunda fecha del Torneo Provincial organizado por la Federación Pampeana de selecciones juveniles, se presentaron en Olavarría las selecciones Sub- 13 y Sub -15 de Tres Arroyos, cayendo ante el equipo local.
Síntesis:
Sub- 13: Olavarría 5 – Tres Arroyos 1
El gol de Tres Arroyos lo hizo Braian Gutiérrez , y los de Olavarría los hicieron, Duca -3-, Darroqui y Van Dijk.
Posiciones: Olavarría 6, Azul 4, Coronel Pringles1, Tres Arroyos 0.
Sub-15: Olavarría 2 – Tres Arroyos 1
Goles: Vivas-2- para el local y Calvo para los tresarroyenses.
Posiciones: Liga del Sur y Olavarría 6, Coronel Pringles y Tres Arroyos 0.
El próximo compromiso de ambos equipos será frente a Coronel Pringles, de visitante.