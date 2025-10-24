Fútbol de inferiores: Se juega la Copa “Hugo Silvestre”

Este sábado se disputará la tradicional Copa “Hugo Silvestre”, entre Boca Juniors y Villa del Parque.

En la cancha de la Avenida Caseros se disputarán los partidos en las distintas categorías para homenajear a Silvestre, un gran DT de las inferiores, Primera División, Presidente de la institución, permanente colaborador del club y sobre todo una gran persona.

El “Tero” , siempre predicó con el ejemplo y formó a los largo de los años jugadores y buenas personas, pero sobre todo amó profundamente al club y sembró en muchos de los Boquenses la semilla en sus corazones, por eso esta Copa es en su honor, para que sepa desde donde esté, que siempre el pueblo Xeneize lo recuerda.

Cronograma de encuentros

9:30: juega la categoría 2011, serán dos tiempos de 30 minutos.

10:15: las 2010, disputarán , dos tiempos de 30 minutos.

11:30: jugará la sub-16 Esperanza jugaran en dos tiempos de 35 minutos.

13:00: la séptima juega dos tiempos de 35 o 40 minutos.

14:45: Pre décima disputarán dos tiempos de 25 minutos.

15:45: Juega la décima en dos tiempos 25 minutos.

17:00: se entrega la Copa.

