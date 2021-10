Fútbol de inferiores: se jugó la penúltima fecha

El pasado sábado se jugó la penúltima fecha del fútbol menor de la Liga local con estos resultados:

Sub 13: El Nacional 5 vs Villa 1, ACDC 1 vs Huracán 0, Cascallares 1 vs Alumni 1, Once Corazones 2 vs Copetonas 0, Quilmes 9 vs Colegiales 1, Ciclista 1 vs Independencia 6, Olimpo 12 vs Agrario 0.

Posiciones:

Zona A: ACDC 22, Huracán 18, Boca 16, Once Corazones 15 (4 clasificados).

Zona B: Independencia 19, Ciclista y Garmense 18, Olimpo 13 (4 clasificados).

Sub 15: El Nacional 0 vs Villa 0, Boca 4 vs Unión 1, Quilmes 1 vs Colegiales 1, Ciclista 2 vs Independencia 3, Olimpo 6 vs Agrario 2.

Posiciones:

Zona A: Huracán 13, Boca 10, El Nacional 6, Villa 5 (4 clasificados)

Zona B: Olimpo 13, Ciclista 12, Independencia 10, Agrario 7 (4 Clasificados).

Sub 17: El Nacional 0 vs Villa 0, Cascallares 2 vs Alumni 1, Once 1 vs Copetonas 2, Quilmes 1 vs Colegiales 5, Olimpo 1 vs Agrario 4.

Posiciones:

Zona A: Villa 15, Boca 14, Huracán 12, El Nacional 10 (4 clasificados).

Zona B: Independencia y Agrario 12 (clasificados), Colegiales y Quilmes 4, Argentino 3, Olimpo 2. *En la última fecha habrá mano a mano entre Argentino y Olimpo.

