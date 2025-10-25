Fútbol de Inferiores: Villa, Campeón de la Copa Hugo “Tero” Silvestre

Este sábado, con el encuentro entre Boca Juniors y Villa del Parque con gran éxito y un buen marco de público se disputó en la cancha del Xeneize la Copa Hugo “Tero” Silvestre, que quedó en manos de Villa del Parque.

El motivo de este evento del que participaron siete categorías, fue para homenajear a Hugo “Tero” Silvestre , quien en vida fuera jugador, Técnico de Primera e inferiores, colaborador y Presidente de Boca y dejando un gran legado para todo el pueblo Xeneize.

Resultados:

Categoría 2011: Boca Juniors 2 –Villa del Parque 0.

Categoría 2010: Boca Juniors 2 –Villa del Parque 3.

Categoría Sub-16: Boca Juniors 0 –Villa del Parque 1.

Categoría séptima: Boca Juniors 3 –Vida del Parque 1.

Categoría Predécima: Boca Juniors 2 –Villa del Parque 2.

Categoría décima: Boca Juniors 0 –Villa del Parque 1.

