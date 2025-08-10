Futbol de Primera: 7/7 para Boca que tiene hambre de Campeón

Este domingo, se disputo en su totalidad la 7º fecha del Clausura con los siguientes encuentros y resultados.

Boca Juniors 2 – 0 Villa Del Parque

Formaciones:

Boca Juniors 4 – 4 – 1 – 1: N. Anta, F. Velázquez, A. Macias, C. Ruschetti, A. Aja, L. Sánchez, J.C. Chico, A. San Román, J.C. Mouhape, T. Allende, y F.V. Martínez.

Director Técnico: Roberto Reino.

Villa De Parque 4 – 4 – 2: J.P. Díaz, K. Cejas, I. Bustos, A. Cárdenas, B. Medwid, F. Leguizamón, E. Cadona, L. Domínguez, J.I. Marchetti, B. Ozcariz y F. Gutiérrez.

Director Técnico: Daniel Fernández.

Incidencias: fue expulsado Joaquín Rodríguez en Villa del Parque.

Goles: Franco Velázquez, Alejo San Román (BJ)

Amarillas: J.C. Chico, J.C. Mouhape, N. Anta, A. Aja (BJ), B. Medwid, J.I. Marchetti (V)

Cambios: G. Armesto por T. Allende, J. Sánchez por J.I. Chico, Otreras por Mouhape (BJ)

Tercera: Ganó Boca 2 a 0

El Nacional 1 – 0 Huracán

Formaciones:

El Nacional 4 – 4 – 2: L. Coronel, R. Daguerre, S. Ascensión, B. Barrionuevo, L. Rodríguez, G. Hidalgo, J.S. Granero, D. García, S. Pacheco, A. Barrionuevo y A. Gutiérrez.

Director Técnico: Fabio Martínez.

Huracán 4 – 4 – 2: E. Larsen, S. Bailón, V. Merlo, T. Bustos, S. Guglielmetti, J. Gutiérrez, J.M. Ciccioli, T. Ruso, J. Henríquez, A. Schena y A. Zubillaga.

Director Técnico: Leonardo Gómez.

Incidencias: no hubo.

Gol: Gino Hidalgo (EN)

Tercera: Empataron 1 a 1

Huracán Ciclista 1 – 2 Independencia

Formaciones:

Huracán Ciclista 4 – 3 – 3: R. Reynauld, A. Villanueva, A. Galeano, S. Ontivero, M. Tavieres, B. Paradisi, A. Astudillo, F. Gómez, I. Rodríguez, O. Retamoso y A. Ontivero. Director técnico Cristian Di Rocco.

Independencia 4 – 3 – 1 – 2: B. Lleral, M. Gijsberts, J. Retamoso, J. De Marco, F. Ortolachipi, J. Villar, M. González, M. Sosa, D. Morales, L. Sosa y L. Alvarado. Director técnico Diego Marcelo.

Incidencias: fueron expulsados Facundo Gómez y Bautista Paradisi, ambos de Huracán Ciclista

Goles: Octavio Retamoso de penal (HC), doblete de Lautaro Sosa (I)

Tercera: Ganó Independencia 3 a 2

Once Corazones 2 – 2 Recreativo Echegoyen

Formaciones:

Once Corazones 4 – 4 – 2: T. Fernández, A. González, A. Piñero, M. Fuente, E. Curruinca, J. Prieto, A. Coplo, J. Salas, J. Villalba, N. Bálsamo y L. Rivera.

Director Técnico: Marcos Fernández.

Recreativo Echegoyen 4 – 2 – 3 – 1: L. Moreno, J.C. Curual, E. Funes, N. Vannieuvenhoven, T. Pavía, M. Gómez, A. Barrionuevo, J. Roldán, P. Montero, A. Mink y A. Roldán.

Director Técnico: Bruno Presa.

Incidencias: no hubo.

Goles: Ian Emanuele, Leandro Rivera (OC), Axel Mink, Pedro Montero (RC)

Tercera: Ganó Once 1 a 0

Quilmes 1 – 1 Olimpo

Formaciones:

Quilmes 4 – 4 – 2: F. Ferreyra, E. Gómez, F. Colonna, C. Espinal, C. Rodríguez, M. Dufourg, M. Daloisio, N. Quintana, J. Sosa, M. Infesta y F. Zaragoza.

Director Técnico: Martín Segovia.

Olimpo 4 – 4 – 2: A. Ezama, E. Di Roco, K. Gauto, E. Urbistondo, S. Allemma, F. Domínguez, J. Mardones, U. Olivera, G. Romito, S. Fuertes y J. Elizondo.

Director Técnico: Guillermo Orsili.

Incidencias: no hubo.

Gol: De penal Juan Sosa (Q), Javier Elizondo (O)

Tercera: Ganó Olimpo 3 a 0

Alumni 2 – 2 Colegiales

Formaciones:

Alumni 4 – 5 – 1: N. Fernández, N. Funes, J. Espinal, F. Barbosa, S. Giamberardino, S. Espinosa, C. Sola, L. Carrizo, J.P. Fritz, M. Pérez y E. Barbosa.

Director Técnico: Omar Espinal.

Colegiales 4 – 4 – 2: J. Alonso, D. Sanabria, E. Coronel, A. Vester, A. Valerio, F. Oliver, A. Barrionuevo, M. Errozarena, T. Blas, A. Quintela y T. Espinosa.

Director Técnico: Gustavo Córdoba.

Incidencias: fue expulsado Alfredo Valerio en Colegiales.

Goles: Jesús Espinal, Juan Pablo Fritz (A), doblete de Franco Oliver (C).

Tercera: Ganó Alumni 4 a 1

Posiciones Primera:

¡7/7 PARA EL BOCA IMPARABLE! Otro triunfo del Xeneize, esta vez ante Villa del Parque y queda cada fecha más cerca del campeonato. Independencia es su nuevo escolta tras ganar el Clásico y queda a 6 unidades del líder.

Boca Juniors 21 Pts.

Independencia 15 Pts.

Huracán Ciclista 14 Pts.

Villa Del Parque 11 Pts.

Colegiales 11 Pts.

Olimpo 11 Pts.

El Nacional 9 Pts.

Huracán 9 Pts.

Alumni 8 Pts.

Quilmes 4 Pts.

Recreativo Echegoyen 4 Pts.

Once Corazones 2 Pts.

Tabla Anual 2025:

¡Además de ser el líder, es el mejor equipo del año! Boca es el único equipo en la primer posición de la anual. Los equipos chavenses, continúan en el segundo y tercer lugar respectivamente.

Boca Juniors 41 Pts.

Huracán Ciclistas 38 Pts.

Independencia 37 Pts.

Huracán 30 Pts.

Colegiales 27 Pts.

Villa Del Parque 25 Pts.

Olimpo 25 Pts.

El Nacional 20 Pts.

Quilmes 19 Pts.

Alumni 19 Pts.

Recreativo Echegoyen 13 Pts.

Once Corazones 7 Pts.

Promedios:

¡Continúa ardiendo la parte baja! Once, Alumni y Echegoyen igualaron y todo se mantiene en la zona de promedios y descenso.

Huracán Ciclista 1.921

Huracán 1.921

Independencia 1.671

Boca Juniors 1.640

Villa Del Parque 1.388

Quilmes 1.359

Colegiales 1.328

Olimpo 1.328

El Nacional 1.218

Recreativo Echegoyen 1.062

Alumni 1.055

Once Corazones 1.046

Posiciones Tercera:

¡Andar ideal para Independencia! El Ventarrón se quedó con el Clásico y le saca 7 puntos a Boca, su inminente perseguidor. Olimpo logró un triunfo clave y se posiciona tercero.

Independencia 21 Pts.

Boca Juniors 14 Pts.

Olimpo 13 Pts.

Villa Del Parque 11 Pts.

El Nacional 11 Pts.

Once Corazones 10 Pts.

Huracán 10 Pts.

Colegiales 8 Pts.

Quilmes 7 Pts.

Huracán Ciclista 7 Pts.

Alumni 6 Pts.

Recreativo Echegoyen 0 Pts.

Próxima Fecha N° 8 del Torneo Clausura:

La próxima fecha tendrá al líder jugando contra Once Corazones, equipo que lucha por permanecer en Primera.

Su perseguidor, jugará ante Quilmes como local y deberá no ceder puntos.

Boca Juniors vs Once Corazones.

Huracán vs Huracán Ciclista.

Olimpo vs Alumni.

Villa Del Parque vs Colegiales.

Recreativo Echegoyen vs El Nacional.

Independencia vs Quilmes.

