Futbol de Primera: ¡BOCA CAMPEÓN DEL CLAUSURA!

14 septiembre, 2025 422

Volvió el futbol de nuestra liga, con una fecha en la dejó los campeones definidos tanto en Primera como en Tercera División.

La fecha se disputó con los siguientes partidos:

El Nacional 0 – 3 Boca Juniors

FORMACIONES:

El Nacional 4 – 4 – 2: L. Coronel, R. Daguerre, N. Cejas, B. Barrionuevo, G. Gasaneo, D. García, J.S. Granero, E. Caballero, S. Pacheco, A. Barrionuevo y A. Gutiérrez.

Director técnico Fabio Martínez.

Boca Juniors 4 – 4 – 2: N. Anta, F. Velázquez, A. Macias, C. Ruschetti, A. Aja, L. Sánchez, J. Sánchez, J.C. Mouhape, A. San Román, T. Allende y G. Armesto.

Director técnico Roberto Reino.

Goles: J. Sánchez, A. San Román, T. Allende (BJ)

Incidencias: Amarillas B. Barrionuevo, A. Barrionuevo (EN), G. Armesto (BJ)

Cambios:

El Nacional: Ocampo por Gutiérrez, Tiemersma por Pacheco

Boca: Montequin por Aja, Llanos por San Román, Chico por L. Sánchez

Tercera: Ganó Boca 3 a 0

Quilmes 1 – 2 Huracán

FORMACIONES:

Quilmes 4 – 4 – 2: F. Ferreyra, E. Gómez, R. Fauquen, C. Espinal, C. Rodríguez, M. Dufourg, M. Daloisio, N. Quintana, J. Sosa, M. Infesta y F. Zaragoza.

Director técnico Martín Segovia.

Huracán 4 – 4 – 1 – 1: E. Larsen, S. Bailón, V. Merlo, T. Bustos, B. Uzidinger, J. Henríquez, L. Barroca, M. Fosatti, T. Ruso, E. Vega y A. Zubillaga.

Director técnico Leonardo Gómez.

Goles: de penal J. Sosa (Q), doblete de J. Henríquez (H)

Incidencias: expulsado F. Fernández en (Q) y L. Barroca en (H)

Tercera: Ganó Quilmes 2 a 1

Colegiales 0 – 0 Olimpo

FORMACIONES:

Colegiales 4 – 4 – 2: J. Alonso, D. Sanabria, E. Coronel, A. Vester, M. Morán, F. Oliver M. Paguegui, M. Errozarena, T. Blas, A. Quintela y T. Espinosa.

Director técnico Gustavo Córdoba.

Olimpo 4 – 3 – 1 – 2: A. Ezama, E. Di Rocco, K. Gauto, F. Rodríguez, S. Allemma, F. Domínguez, U. Olivera, G. Romito, C. San Martín, S. Fuertes y J. Elizondo.

Director técnico Guillermo Orsili.

Incidencias:

Alonso le atajó un penal a Elizondo

Tercera: Empataron 1 a 1

Alumni 1 – 1 Independencia

FORMACIONES:

Alumni 4 – 4 – 2: N. Fernández, N. Funes, J. Espinal, L. Carrizo, S. Giamberardino, E. Barbosa, C. Sola, J.P Fritz, M. Pérez, S. Espinosa y G. Chiachio.

Director técnico Omar Espinal.

Independencia 4 – 3 – 1 – 2: B. Lleral, M. Gijsberts, J. Retamoso, G. Gómez De Saravia, F. Ortolachipi, J. Villar, M. González, M. Sosa, T. González, L. Sosa y D. Morales.

Director técnico Diego Marcelo.

Gol: J.P. Fritz (A), J. Villar (I)

Tercera: Ganó Independencia 1 a 0 y se consagró Campeón del Clausura.

Once Corazones 2 – 1 Villa Del Parque

FORMACIONES:

Once Corazones 4 – 3 – 1 – 2: T. Fernández, E. Iturralde, A. Piñero, M. Fuente, A. González, J. Prieto, J. Salas, J. Villalba, F. Raimondi, L. Rivera y N. Bálsamo.

Director técnico Marcos Fernández.

Villa Del Parque 4 – 4 – 2: J.P. Díaz, K. Cejas, I. Bustos, A. Cárdenas, B. Medwid, F. Leguizamón, L. Domínguez, E. Cadona, J.I. Marchetti, B. Ozcariz y F. Gutiérrez.

Director técnico Daniel Fernández.

Goles: F. Raimondi, I. Emanuele (OC), J.I. Marchetti (V)

Incidencia: expulsado A. Cárdenas en (V)

Tercera: Ganó Villa 1 a 0

Huracán Ciclista 1 – 2 Recreativo Echegoyen

FORMACIONES:

Huracán Ciclista 4 – 4 – 2: R. Reynaud, A. Villanueva, J. Britos, A. Duharte, M. Tavieres, I. Rodríguez, N. López, R. Arias, F. Gómez, A. Ontivero y O. Retamoso.

Director técnico Juan Carlos Bermegui.

Recreativo Echegoyen 4 – 2 – 3 – 1: L. Moreno, J.C. Currual, A. Barrionuevo, P. Barrionuevo, A. Roldán, M. Gómez, E. Funes, J. Roldán, P. Montero, A. Mink y A. Somovilla.

Director técnico Bruno Presa.

Goles: de penal A. Ontivero (HC) J. Roldán, A. Mink (RC)

Incidencias: expulsado M. Gómez y Moreno en (RC)

Tercera: Ganó Ciclista 3 a 1

Posiciones Primera

¡Boca Juniors ganó y se consagró Campeón del Clausura!, El Xeneize goleó 3 a 0 a El Nacional y con el empate de Independencia en Orense los dirigidos por el Pato Reino festejaron anticipadamente su merecido título.

Boca Juniors 25 Pts. (CAMPEÓN)

Independencia 17 Pts.

Huracán Ciclista 16 Pts.

Olimpo 15 Pts.

Huracán 13 Pts.

Colegiales 13 Pts.

Villa Del Parque 12 Pts.

El Nacional 10 Pts.

Alumni 9 Pts.

Recreativo Echegoyen 8 Pts.

Once Corazones 6 Pts.

Quilmes 5 Pts.

Posiciones Tercera:

¡Independencia ganó y se consagro campeón del Clausura! En Orense, El Ventarrón venció 1 a 0 a Alumni para gritar campeón, por su parte Boca derrotó 3 a 0 a El Nacional pero no le alcanzó

Independencia 27 Pts. (Campeón)

Boca Juniors 20 Pts.

Olimpo 17 Pts.

El Nacional 14 Pts.

Villa Del Parque 14 Pts.

Huracán 13 Pts.

Colegiales 12 Pts.

Once Corazones 10 Pts.

Quilmes 10 Pts.

Huracán Ciclista 10 Pts.

Alumni 6 Pts.

Recreativo Echegoyen 0 Pts.

Tabla de promedios:

En los promedios, Alumni queda al borde del descenso que se podría consumar la siguiente fecha si se dan los resultados. Once Corazones se mantiene en promoción y Echegoyen, tras dar el golpe en Chaves, se mantiene fuera de todo.

Huracán 1.924

Huracán Ciclista 1.878

Independencia 1.651

Boca Juniors 1.651

Olimpo 1.348

Quilmes 1.333

Colegiales 1.318

Villa del Parque 1.300

El Nacional 1.196

Echegoyen 1.090

Once Corazones 1.075

Alumni 1.000

Tabla Anual 2025:

En la Anual, Boca sigue sacando cada vez más ventaja en este año y se perfila a terminar como el mejor del año 2025. Los equipos chavenses, se mantienen segundos ambos con la misma cantidad de puntos y decretan un gran año para la localidad chavense.

Boca Juniors 45 Pts.

Huracán Ciclista 39 Pts.

Independencia 39 Pts.

Huracán 34 Pts.

Colegiales 29 Pts.

Olimpo 29 Pts.

Villa del Parque 26 Pts.

El Nacional 21 Pts.

Quilmes 20 Pts.

Alumni 20 Pts.

Echegoyen 17 Pts.

Once Corazones 11 Pts.

Próxima Fecha 10º

Boca Juniors – Huracán Ciclista

Huracán – Alumni

Villa Del Parque – Olimpo

Once Corazones – El Nacional

Recreativo Echegoyen – Quilmes

Independencia – Colegiales

